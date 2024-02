Najboljši krofi Slovenije - kdo je nasledil DSO Novo mesto?

7.2.2024 | 18:40

Najbolj inovativen krof s slivovim polnilom, meringo piva in suhega cvetja (Foto: TGZS)

Zmagovalni krof v kategoriji klasičnih krofov (Foto: TGZS)

Foto: Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto

Foto: Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto

Ljubljana - Zmagovalec tekmovanja Naj krof Slovenije 2024 je tako v kategoriji klasičnih krofov kot v kategoriji inovativnih krofov postal krof Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana - smer slaščičarstvo. Pri inovativnih krofih so slavili s krofom s slivovim polnilom in meringo piva ter suhega cvetja.

V kategoriji klasičnih krofov je drugo mesto osvojila Kavarna in slaščičarna Marjetica iz Celja, tretje pa Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto z dijakinjo Janjo Lapuh. V kategoriji inovativnih je drugo mesto osvojil krof s citrusovo kremo, meringo melise in belo čokolado Istrabenz turizma, tretje pa krof z jabolčnim polnilom in praženimi lešniki Atlantide Rogaška.

Kot so sporočili iz Turistično gostinske zbornice Slovenije, ki je izbor pripravila četrtič, so komisijo sestavljali predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj, priznana slaščičarska mojstrica in predavateljica na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana Alenka Kodele ter vodja gostinstva v Gostinskem podjetju Trojane Urška Strnad.

Pri ocenjevanju, ki so ga opravili včeraj, so upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, polnilo ter okus. Ocenili so približno 30 krofov.

Z dogodkom želi zbornica podpreti staro izročilo cvrtja krofov na Slovenskem in s tem prispevati k ohranjanju tradicije ter trajnostnemu razvoju turizma v Sloveniji.

Zmagovalce so razglasili danes v oddaji Dobro jutro na Televiziji Slovenija. Etnolog Janez Bogataj je ob tem predstavil zgodovino krofov.

Lani so najboljši klasični krof pripravili v Domu starejših občanov Novo mesto, najboljšega inovativnega pa tako kot letos v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana.

STA; M. K.

