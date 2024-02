FOTO: Z avtom na bok

3.2.2024 | 18:40

Voznika, ki se je prevrnil pri Sotelskem, so prepeljali na brežiško urgenco. (Fotografije: PGE Krško)

Dopoldne ob 11.17 se je na lokalni cesti v naselju Sotelsko, občina Krško, osebno vozilo prevrnilo na bok in obstalo na cestišču. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so dogodek zavarovali, odklopili baterijo, počistili iztekle motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa, nudili pomoč policiji in do prihoda reševalcev NMP Krško skrbeli za ponesrečenca.

Slednji so voznika prepeljali v UC Brežice.

Ogenj uničil avto

Ob 8.49 je v ulici Med vinogradi v Semiču gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so požar pogasili in preprečili razširitev po okolici.

Avto je uničen.

M. K.