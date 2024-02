Komunalne storitve bodo dražje

2.2.2024 | 11:30

Direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Sevniški občinski svet je na zadnji seji potrdil nove cene komunalnih storitev. Te se bodo za štiričlansko družino v povprečju zvišale za 7,3 odstotka. Sprejel je tudi občinski proračun za leto 2024, ki predvideva za 25,8 milijona evrov odhodkov. Od tega je za naložbe predvidenih 8,6 milijona evrov.

Nove cene komunalnih storitev bodo veljale za oskrbo z vodo, odvajanje komunalnih in padavinskih vod, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z odpadki ter 24-urno dežurno službo v okviru pogrebne dejavnosti.

Po besedah direktorja sevniške komunale Mitje Udovča so bili cene prisiljeni najbolj povišati pri zbiranju, odvozu in obdelavi odpadkov. Na tem področju namreč beležijo rast stroškov dela in stroškov materiala, višje so tudi cene električne energije.

Župan Srečko Ocvirk je na seji med drugim dejal, da zvišanj nikoli niso veseli, a je bolj kot to pomembno zagotavljanje kakovostnih komunalnih storitev.

Proračun

Občinski svetniki so potrdili tudi letošnji občinski proračun. V letošnjem letu v občini načrtujejo za 23,6 milijona evrov prihodkov in za 25,8 milijona evrov odhodkov. Razliko bodo delno pokrili s stanjem na računu iz preteklega leta, delno pa z zadolževanjem.

Za naložbe je predvidenih 8,6 milijona evrov. Med drugim nameravajo dokončati gradnjo nove šole za otroke s posebnimi potrebami Ane Gale Sevnica in urediti športne površine pri osnovnih šolah v Šentjanžu in na Blanci. Nadaljevati nameravajo gradnjo dveh novih mostov čez potok Hinja v Krmelju ter kanalizacije in čistilne naprave v Loki pri Zidanem Mostu, za katero sicer še čakajo pozitiven sklep vlade o sofinanciranju.

Pomemben del proračuna je tudi podpora projektom, ki jih na območju sevniške občine načrtuje država, med njimi so projektiranje druge faze protipoplavnih ureditev na potoku Sevnična, obnova območja Železniške postaje Sevnica, rekonstrukcija regionalne ceste Šentjanž-Glino ter izgradnja mostu čez Savo na Logu.

STA; M. K.