Trčil v pešca; vlomilca pregnal alarm

1.2.2024 | 11:40

Golf, v katerem je Romun prevažal štiri turške migrante (Foto: PPIU Novo mesto)

Policiste PP Črnomelj so včeraj nekaj po 14. uri obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Opravili so ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Ločki cesti v Črnomlju, kjer je 71-letni voznik pri zavijanju na dovoz stanovanjske hiše trčil v 66-letnega pešca. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v bolnišnici. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve cestno prometnih predpisov, so sporočili s PU Novo mesto.

Pijan pešec ogrožal sebe in druge

Nekaj po 11. uri so krški policisti prejeli obvestilo o nevarnem ravnanju pešca, ki je s hojo po cesti ogrožal sebe in ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in kršitelj izsledili. Ugotovili so, da gre za 50-letnega moškega, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Policiste je žalil, opozoril in ukazov ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Brežicah je v noči na sredo nekdo odprl pokrov motorja osebnega avtomobila in ukradel več delov motorja. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 1.000 evrov.

Sinoči okoli 19. ure je na Volčičevi ulici v Novem mestu neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregnal ga je alarm, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Prijeli tihotapca in migrante

V minuli noči so policisti na območju Jesenic ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf romunskih registrskih oznak. 26-letni državljan Romunije je prevažal štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Romunu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Rakovec, Jereslavec, Obrežje) prijeli 16 državljanov 29 državljanov Sirije, 24 Afganistana, 18 Maroka, pet državljanov Armenije in Rusije, štiri državljane Somalije in Bangladeša, državljana Egipta in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Stari trg ob Kolpi, Žuniči) so prijeli 11 državljanov Sirije in dva iz Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 78. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 230 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru in v Trebnjem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, kurjenja v naravnem okolju, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.