Nogomet v gledališču, Aleksander Čeferin v APT

29.1.2024 | 09:00

Novo mesto - Nogomet je lahko tudi umetnost, vsekakor pa imata ta po vsem svetu izjemno priljubljena igra in gledališče več skupnega, kot bi si kdo mislil. Novomeško gledališče Anton Podbevšek Teater je na tokratni že 20. soareji gostilo predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. Ne le nogomet z otrokom namenjeno predstavo Nepremagljiva enajsterica pred leti, tudi Aleksander Čeferin je že dlje časa sopotnik Anton Podbevšek Teatra, ne le reden gost, pač pa je v predstavah tudi sodeloval kot akter, bral Jonathana Livingstona Galeba in recitiral angleški prevod Kosovelove pesmi Majhen plašč.

Matjaž Berger je soarejo naslovil z Nogomet kot igra, vrednote, kapital in reprezentacija globalnega in s tem tudi zakoličil smer pogovora. »Nogomet je predvsem igra in mora ostati igra. Tisto, kar je nevarno, je kapital na eni strani in igra na drugi strani. V kolikor bi nogomet izgubil ta čar sproščenosti, čar igre, bi izgubil ves pomen. Ne gre samo za nogomet, gre za vse športe, gre za življenje. V trenutku, ko je vse samo še kapital, igra izgubi sproščenost, izgubi ves pomen,« je na prvo vprašanje odgovoril Aleksander Čeferin ter v nadaljevanju med drugim spregovoril tudi o delovanju največjih zvezdnikov nogometa, s katerimi se osebno pozna, o spodletelem poskusu ustanovitev nogometne superlige in svoji vlogi pri preprečitvi tega za nogomet nevarnega poskusa najbogatejših klubov.

Tudi o ženskem nogometu je bilo govora, o tem, kako so bili v nekaterih državah sprva precej odklonilni do žensk v nogometu, o enakopravnosti ženskega nogometa, ki se konča, ko je treba vanj vložiti denar in se razmerje med ženskim in moškim nogometom vzpostavi v razmerju 1:100. Pa o rasizmu v nogometu in zahodni družbi, kjer imamo na eni strani deklarativno enakopravnost in enakost, na drugi strani pa sorazmerno precej odkrit rasizem, ko so celo belci, ki prihajajo iz zahodne Evrope, manj vredni, zaničevani.

Tudi o dejavnosti Uefe na področju pomoči otrokom, ne le mladim nogometašem, ampak otrokom na splošno se je razgovoril njen predsednik in o svojih obiskih revnega sveta, med drugim Ugande, ter o sreči tamkajšnjih otrok, ko vidijo žogo in jo lahko brcajo, pa tudi o tem, kako sam dojema nogometno igro, ko je v njej ob nedeljah sam neposredno udeležen in se prepira s prijatelji, ali je bil prekršek ali ne, kako si želi zmagati in kako so vsi prepiri in vsa jeza, ko je tekme konec, takoj pozabljeni. Le dresov si med sabo ne izmenjajo, kot sta to nekoč storila Pele, po njegovem mnenju najboljši nogometaš vseh časov, s katerim se je imel čast tudi osebno spoznati, in najboljši slovenski nogometaš vseh časov, Brane Oblak. Za Aleksandra Čeferina je izmenjava preznojenih z DNK igralcev prepojenih dresov po tekmi izjemno simbolno dejanje.

