Gorela drva v kurilnici, stanovalec v bolnišnici

23.1.2024 | 07:00

Sinoči ob 19.34 so v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki gorela drva v kurilnici večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Metlika so pogasili požar, prezračili prostore, izpraznili kurilnico in s termovizijsko kamero pregledali prostor. Ob požaru se je stanovalec nadihal dima, zato so ga domači odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S ceste

Ob 12.18 je na cesti Metlika - Trnovec osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so eno osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA, na izvodu MALA SELA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod Naprej Desno;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Črnomlju;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA 1997.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Novo Studenec, nizkonapetostno omrežje – Proti Studencu med 8. in 14. uri; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TPe Čatež vas, nizkonapetostno omrežje – Virč med 8.30 in 14. uro.

M. K.