V Stražo prihaja nova zobozdravnica

22.1.2024 | 14:30

Zobozdravnica Tea Malnar Turnšek in župan Dušan Krštinc na današnjem podpisu koncesijske pogodbe. (Foto: M. Ž.)

Straža - Župan občine Straža Dušan Krštinc je danes podpisal koncesijsko pogodbo za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle in mladino z izbrano koncesionarko Teo Malnar Turnšek iz Novega mesta. Ta bo z opravljanjem zobozdravstvene dejavnosti začela 1. marca v prostorih Zdravstvenega doma Straža. Koncesijsko pogodbo so sklenili za obdobje 15 let.

Na razpis, ki ga je občina objavila 20. novembra lani, so v zakonitem roku prispele štiri prijave, ki so izpolnjevale predpisane pogoje in jih je pregledala posebna komisija. Na podlagi z zakonom predpisanih meril in razpisnih pogojev je bila kot najprimernejša in z največ točkami izbrana ponudba Tee Malnar Turnšek, ki je zadnja tri leta delala v svoji zasebni zobozdravstveni ordinaciji na novomeškem Novem trgu. Pozitivno soglasje k podelitvi koncesije je izdalo tudi Ministrstvo za zdravje.

Koncesijo so sklenili v obsegu 0,60 tima zobozdravstva za odrasle in 0,40 tima zobozdravstva za mladino. Zobozdravnica bo delal vse delovne dni v tednu, in sicer v ponedeljek od 7. do 19. ure, torek od 7. do 13. ure, sredo od 13.30 do 19.30, četrtek od 7. do 13.ure in petek od 7. do 12.30.

Domači župan je ob podpisu pogodbe poudaril, da so veseli, da so dobili koncesionarko, saj so se v zadnjem času soočali s pomanjkanjem zobozdravnika tako za odrasle kot za mladino. Zobozdravnik, ki v Straži dela v okviru Zdravstvenega doma Novo mesto, namreč ni bil dovolj za vse potrebe občanov, ki se v lokalnem okolju niso mogli opredeliti do izbranega zobozdravnika.

»V Straži bomo izvajali celotno dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladino ter dodatne storitve kot so ortodontsko zdravljenje z nevidnimi zobnimi aparati ter interceptivno ortodontsko obravnavo v otroškem zobozdravstvu. Verjamem, da bomo v razmeroma kratkem času imeli blizu 2.000 opredeljenih pacientov,« je dejala nova zobozdravnica.

M. Ž.

