Dimniški požar in zažgana hrana na štedilniku

17.1.2024 | 07:00

Sinoči ob 22.42 so v Meniški vasi pri Dolenjskih Toplicah gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenjske Toplice, Dobindol, Podturn in Soteska so saje pogasili, očistili dimnik, opravili pregled s termovizijsko kamero, prezračili prostore in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Na štedilniku se je žgala hrana

Ob 16.55 se je v naselju Gradež, občina Velike Lašče, v stanovanjskem objektu žgala hrana na štedilniku. Gasilci PGD Velike Lašče in Turjak so s tehničnim posegom preko okna vstopili v stanovanje in odstranili zažgano hrano.

Goreli odpadki

Ob 20.57 so v Kočevarjevi ulici v Novem mestu v komunalnem zabojniku goreli odpadki. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili.

Ob 15.53 so na Libni, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata pomožnega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, izvod Rožni Dol.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2.CVIBLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:30 in 11:30, na območju TP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Bistrica vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju transformatorske postaje Površje, nizkonapetostno omrežje – Zabukovje-Podulce predvidoma med 8:00 in 14:00 uro. Na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica): Na območju transformatorske postaje Pijavško, nizkonapetostno omrežje – desno proti Sevnici bo dobava prekinjena predvidoma med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.