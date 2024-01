Laibachi v Brežicah

16.1.2024 | 08:30

Foto: Ulf Jacob

Po štirih velikih Alamut koncertih s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Ljubljani, Trstu, Frankfurtu in Zagrebu ter po ekskluzivnem prvo novembrskem nastopu v berlinskem gledališču Maksim Gorki, skupina Laibach, ki je pred kratkim prejela tudi Medaljo za zasluge Republike Slovenije, zaključuje še zadnji del svoje obširne vseevropske koncertne turneje Love is Still Alive z več kot 50 koncerti. Eden teh koncertov bo tudi dvorani MC Brežice 19. januarja, zatem pa še v Mariboru, domačih Trbovljah, na Reki, vnovič v ljubljanskem Kinu Šiška in februarja še v Novi Gorici. O vtisih s turneje in koncertih v Brežicah in v domačih Trbovljah smo se na kratko pogovarjali tudi z Laibachi.

Kakšni so vtisi po skoraj zaključeni turneji Love is Still Alive?

Laibach: Vtisi so dobri do odlični. V lanskem letu smo na turneji s tem programom izpeljali petdeset koncertov po Evropi. Slabih koncertov ni bilo, nekateri so bili zelo dobri, nekateri pa res izjemni, sodeč po odzivih publike in po recenzijah. Publika je še vedno pisana in zvedava in Evropa še vedno stoji čeprav ni v najboljšem stanju, ampak tudi ostali svet se komajda drži.

Kaj bodo lahko slišali in videli poslušalci v Brežicah?

Laibach: V Brežicah bomo predstavili enak program kot smo ga igrali na evropski turneji. Govorimo seveda o turneji 'Love is Still Alive' (Ljubezen je še vedno živa), ki je nekakšno 'skrito' nadaljevanje znanstvenofantastične črne filmske komedije 'Iron Sky - The Coming Race' (Jekleno nebo – Prihajajoča rasa), za katerega je Laibach izdelal glasbo in smo jo v lanskem letu prav tako objavil na istoimenskem albumu. Film govori o nuklearnem uničenju planeta Zemlje in njenega satelita Lune, od koder morajo zadnji preživeli Zemljani, ki so še do nedavnega živeli na Zemlji in na Luni, poiskati nov planet, primeren za življenje. Prvi del koncerta sledi njihovemu potovanju po našem sončnem sistemu, hkrati pa je to tudi zvočno potovanje po nekaterih bolj "vesoljskih" glasbenih žanrih zadnjih desetletij. Poleg omenjenega materiala na tem koncertu predstavljamo še skladbe iz albumov, ki smo jih objavili v zadnjih nekaj letih: 'Laibach Revisited', 'Also sprach Zarathustra', 'Wir sind das Volk', 'Sketches of the Red Districts', 'Iron Sky – The Coming Race', ter seveda še nekaj drugih priboljškov, kot sta nedavno izdani skladbi 'The Future' (Bodočnost) in 'Engine of Survival' (Stroj preživetja).

Nastopili boste tudi v domačih Trbovljah. Kaj lahko pričakuje vaša zvesta publika v vašem domačem kraju?

Laibach: Tudi v Trbovljah bomo igrali isti program kot v Brežicah, s tem da so naši koncerti tam vedno nabiti s posebno energijo in čustvi, ker Laibach pač izvira iz tega mesta.

Na turneji, ki se je začela pred dobrim letom, je Laibach že drugič nastopil tudi v znameniti londonski dvorani Shepherd's Bush Empire. Recenzije tega nastopa so navdušujoče in ga že označujejo za koncert leta.

Laibach: Ja, glasbena revija Ave Noctum je naš nedavni londonski koncert v O2 Shepherd's Bush Empire ocenila za najboljši koncert lanskega leta v Londonu, niso pa edini, ki so bili tega mnenja. Tudi na socialnih medijih je bil ta koncert odlično ocenjen, kar je za nas seveda močna vzpodbuda, glede na to, da je v Londonu seveda ogromno koncertov in tudi glede na to, da smo v glavnem mestu Združenega kraljestva nastopili že sedemintridesetič.

Kultna slovenska zasedba Laibach bo torej 19. januarja ob 20.00 nastopila tudi v Mladinskem centru v Brežicah.

R. M.