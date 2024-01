Zakaj spremembe NUSZ - Zdaj pošteno do vseh občanov

6.1.2024 | 11:30

Zoran Leko (levo) in Gregor Zorko sta na seji predstavila Spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarješke Toplice. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice do pred kratkim ni imela ustrezne pravne podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za zidanice, vinske kleti in za vinotoče, ki jih je dovoljeno graditi na površinah razpršene poselitve na vinogradniških območjih.

»Občina je tem lastnikom že zdaj nadomestilo skladno z zakonom zaračunavala – osnovna je dostopnost vode, elektrike in ceste –, tako da se zanje ne bo nič spremenilo. Stvari le niso bile eksplicitno zapisane v odloku,« pove župan Marjan Hribar.

