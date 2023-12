FOTO: V gozdu tlelo drevo

28.12.2023 | 07:00

Na učni poti Krško čara je tlelo drevo.

S takšno opremo pa se gasilci odpravijo odpirat vrata. (Vse fotografije: PGE Krško)

Včeraj ob 12.56 je v bližini naselja Cesta v krški občini, na učni poti Krško čara v gozdu, tlelo drevo. Tlenje sta pogasila gasilca PGE Krško.

Gasilci pomagali reševalcem ...

Ob 12.03 so v naselju Lisec, občina Trebnje, gasilci PGD Dobrnič nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri prenosu poškodovane osebe.

... in odpirali avto

Ob 12.03 sta na Cesti krških žrtev v Krškem gasilca PGE Krško s tehničnim posegom odprla vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu UČAKOVCI ALKALEX;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RO POLYCOM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bood 6:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BETONARNA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico na območju TP Sveti Janez, nizkonapetostno omrežje – Vikendi desno med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.