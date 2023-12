1.771 evrov za srečnejše muce

11.12.2023 | 14:15

Članice novomeškega društva za zaščito živali in organizatorice dobrodelnega koncerta, Lina Debeljak, Vesna Plavec in Anja Pavlin, so bile ob koncu skupaj z Adijem Smolarjem zelo zadovoljne z izkupičkom. (Foto: Jan Poreber)

Novo mesto - Društvo za zaščito živali Novo mesto je v petek v mladinskem klubu LokalPatriot pripravilo peti tradicionalni dobrodelni koncert Novo mesto za srečne tačke. Tokratni glasbeni gost prireditve je bil kantavtor Adi Smolar, ki je tudi sam velik ljubitelj živali in dobrodelnež. Izkupiček od prodaje dobrodelnih majčk, prostovoljnih prispevkov in srečelova je kot pri vseh dobrodelnih akcijah društva šel predvsem za oskrbo kolonij prostoživečih muc in za pomoč socialno ogroženim lastnikom živali. Tokrat se je v dobrodelni blagajni društva nabralo 1.771 evrov. Prodali so vse srečke in tudi precej majic, veliko pa je bilo tudi zgolj prostovoljnih prispevkov.

Vse srečke so bile prodane.

Adi Smolar si je vzel čas čisto za vsakega, ki se je z njim in njegovo psičko Megi želel slikati in spregovoriti kakšno besedo. "Vem, da je včasih naporno, a kar počnete, je plemenito delo," je pred odhodom proti domači Muti dejal v pozdrav. Člani društva za zaščito živali pa so mu obljubili, da se bodo še naprej trudili, da bo našim tačkam lepše na svetu in da jim motivacijo, ko le ta pojenja, dajejo tudi taki izjemni ljudje, kot je on.

Društvo za zaščito živali Novo mesto je letos pripravilo že več akcij. Med drugim so z Informacijskim centrom za varstvo dvoživk izpeljali akcijo Novo mesto za srečne žabice, ko so prenašali dvoživke čez cesto in popisovali vrste, sodelovali so tudi z lokalnim zavetiščem Turk, ki so mu pomagali pri odlovu na terenu in iskanju doma za zapuščene živali, pripravili so dobrodelni pohod za srečne tačke.

I. V., foto: Jan Poreber, Alen Zulić, I. V.

