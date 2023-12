Naša naravna dediščina tudi v knjigi

9.12.2023 | 12:30

Direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič je iz rok direktorice novomeške območne enote Barbare Kink prvi prejel izvod zbornika Naša naravna dediščina. (Foto: Tomaž Grdin)

Novo mesto - Skoraj triindvajset let v Dolenjskem listu vsak drugi teden izhaja rubrika Naša naravna dediščina, v kateri strokovnjaki novomeške enote Zavoda za varstvo narave predstavljajo zanimive in dragocene naravne vrednote od rastlinskega in živalskega sveta pa vse do hidroloških, geoloških in geomorfoloških vrednot.

Več kot 600 zanimivih zapisov o naravni dediščine je nastalo v teh letih, skoraj polovica pa se jih je znašla v bogatem in zanimivem zborniku, ki je izšel ob 40-letnici organiziranega varstva narave na Dolenjskem in dvajsetletnici Zavoda za varstvo narave. Knjigo so predstavili v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu v četrtek, za Dolenjski list najpomembnejšem dnevu v tednu.

Zbornik je predstavil Andrej Hudoklin, sodelavec novomeške enota Zavoda za varstvo narave, ki je tudi avtor večine prispevkov. (Foto: Tomaž Grdin)

Zbrane je nagovoril tudi direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič, ki je med drugim s svojimi fotografijami tudi sam sodeloval tako v rubriki Naša naravna dediščina v Dolenjskem listu, od katerih se jih je nekaj znašlo tudi v zborniku. Zbornik je predstavil Andrej Hudoklin, sodelavec novomeške enota Zavoda za varstvo narave, ki je tudi avtor večine prispevkov in je vsa ta leta tudi skrbel za komunikacijo med zavodom in Dolenjskim listom.

I. V., foto: Tomaž Grdin

