Dve ponudbi za gradnjo odlagališča NSRAO

8.12.2023 | 14:10

Projekcija odlagališča v naravi: ARAO

Načrtovani projekt v Vrbini pri Krškem (Foto: ARAO)

Krško - Agencija za radioaktivne odpadke v Krškem je na razpisu za gradnjo odlagalnega silosa in drugih objektov odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) pri Krškem v nedavno končanem roku prejela dve ponudbi. Prejeti ponudbi bodo pregledali in se glede izbora izvajalca odločili v začetku prihodnjega leta, so povedali na agenciji.

Sicer pa pripravljalna dela na gradbišču potekajo od avgusta. V okviru tekočih del bo izvedena prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura. Silos bodo predvidoma začeli graditi prihodnje leto.

Po podatkih agencije razpis obsega gradnjo odlagalnega silosa in preostalih objektov odlagališča, torej upravno-servisnega objekta, tehnološkega objekta in hale nad silosom.

Celotno naložbo odlagališča so sicer skupaj s pripravo dokumentacije, z nadomestili za omejeno rabo prostora in gradnjo, v preteklosti brez davka ocenili na približno 200 milijonov evrov. Zaradi zvišanja cen na trgu in inflacije pa je agencija začela novo oceno celotne naložbe. Te še niso končali, končna cena pa bo po tej nekoliko presegla do zdaj predvideno, so napovedali.

Sicer pa skladno s časovnim načrtom do leta 2027, ko naj bi odlagališče NSRAO začelo delovati, predvidevajo naslednji potek del. Letos in prihodnje leto pripravo gradbišča z gradbiščno infrastrukturo ter vzpostavitev fizičnega varovanja med gradnjo jedrskega objekta. Tehnološki objekt naj bi začeli graditi med letoma 2024 in 2025.

Leta 2025 bi sledili izkop za odlagalni silos, betoniranje armature blokov in izvedba vseh betonskih del na odlagalnem silosu, vključno s stopnišči. Končali bi tudi temelje in te pripravili za začetek montaže hale odlagališča. Leta 2025 načrtujejo še gradnjo upravno-servisnega objekta in do leta 2026 še začetek gradnje hale nad silosom ter dobavo in montažo portalnega dvigala. Celotno gradnjo naj bi končali med letoma 2026 in 2027. Tej bi sledilo še poskusno obratovanje, so še zapisali na agenciji.

Projekt odlagališče NSRAO na Vrbini pri Krškem financirajo iz dveh virov. Del denarja zagotavlja državni proračun, del pa sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in za odlaganje njenih radioaktivnih odpadkov. Hrvaška stran pri projektu ne sodeluje, saj je meddržavna komisija leta 2019 sklenila, da skupna rešitev ni možna. Slovenija zato gradi odlagališče NSRAO le za slovenski del odpadkov.

Po podatkih agencije nameravajo zgraditi tehnološko in upravno-servisno zgradbo ter 55 metrov globok in dobrih 27 metrov širok odlagalni okrogli silos. Vanj bodo odlagali odpadke pretežno iz Neka. Ti naj bi zasedli približno 93 odstotkov razpoložljivega prostora. Preostanek bo namenjen odlaganju odpadkov t. i. malih povzročiteljev. Gre za tovrstne odpadke slovenskih bolnišnic, industrije in raziskovalnih ustanov, ki jih zdaj skladiščijo v Brinju pri Ljubljani.

Nizko- in srednjeradioaktivne odpadke bodo zlagali v betonske zabojnike. V silosu bo prostora za 990 zabojnikov, kar naj bi med drugim zadostovalo za slovensko polovico vseh odpadkov iz proizvodnje Neka ter za polovico odpadkov, ki bodo nastali pri njeni razgradnji.

Projekt umeščanja NSRAO so začeli leta 2004, mesto zanj in način odlaganja pa potrdili leta 2009. Pri agenciji so nato pripravili vse potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja za odlagališče, ki je jedrski objekt. Projekt oz. naložbeni program NSRAO so potrdili leta 2014, po tem pa naj bi odlagališče na Vrbini začelo poskusno obratovati leta 2020. Omenjene odpadke zdaj skladiščijo v Neku.

STA; M. K.