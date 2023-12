Župan sprejel prostovoljce

8.12.2023 | 10:30

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek sprejel predstavnike prostovoljcev v občini. Zahvalil se jim je za dobrodelnost organizacij in posameznikov, ki s svojim prostovoljnim delom pomagajo ljudem v stiski in prispevajo k boljši kvaliteti življenja v občini.

»Prostovoljstvo je za našo občino velika vrednota, saj imamo izjemno veliko prostovoljnih društev, med katerimi so še posebej pomembna tista, ki pomagajo ljudem v stiski. Zagotovo pa vsi prostovoljci prispevajo k boljšemu življenju v občini, ne glede na to, kakšno dobro delo opravljajo. Zato iskrena hvala vsem,« je ob srečanju izpostavil župan, ki je prostovoljcem poklonil tudi manjšo pozornost in jim zaželel prijetne praznične dni ob koncu leta.

Občina Črnomelj od leta 2021 nosi tudi naziv Prostovoljstvu prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija.

M. K.