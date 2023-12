FOTO: Ustavil ga je šele stinger, a je nato peš pobegnil

7.12.2023 | 14:10

Tihotapca so na dolenjski avtocesti ustavili šele z uporabo stingerja. (Foto: PU Novo mesto)

Takole pa so večerno akcijo na AC ujeli člani FB PKD.

Sinoči nekaj pred 22. uro so policisti na območju Čateža ob Savi ustavljali voznika osebnega avtomobila Alfa romeo romunskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo po avtocesti. Zaradi suma tihotapljenja ljudi so ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, upočasnjevali promet, vendar je nadaljeval vožnjo, sunkovito spreminjal smer in vozil tudi 180 km/h, so danes sporočili iz PU Novo mesto. Pri predoru Leščevje so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil, tako imenovani stinger ali bodičasti trak, ki je ubežniku preluknjal pnevmatike avtomobila in mu preprečil nadaljnjo vožnjo. Voznik je po zaustavitvi vozilo zapustil in peš pobegnil. Policisti ga še vedno iščejo, iskali so ga tudi vodniki službenih psov, teren so pregledovali s pomočjo helikopterja. Osumljenec je sicer prevažal pet ilegalnih migrantov, državljanov Iraka. Avtomobil, s katerim je voznik tihotapil tujce, so zasegli, postopki z državljani Iraka pa še potekajo.

Ukrajinec prevažal Turke

V minuli noči so policisti pri Drašičih kontrolirali voznika osebnega avtomobila Peugeot 3008 italijanskih registrskih oznak. 28-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Brežice, Čatež ob Savi, Obrežje) prijeli 33 državljanov Sirije, 27 Maroka, 11 Rusije, štiri državljane Bangladeša in Pakistana, državljana Turčije, Afganistana in Nepala. Na območju PP Krško (Krško) so prijeli dva državljana Maroka in na območju PP Metlika (Vinica) državljana Afganistana.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča stanovanjskega bloka v naselju Nad mlini v Novem mestu je med 4. 12. in 6. 12. nekdo ukradel moped znamke Lintex rdeče barve, registrskih oznak NM 1A-B9, in moped znamke Longjia zeleno črne barve, registrskih oznak NM 1E-U4.

Med 3. 12. in 6. 12. je v Bukošku na območju PP Brežice neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal avtomobilsko prikolico znamke TPV, registrskih oznak KK RV-884.

Na Rihpovcu na območju PP Trebnje je med 3. 12. in 6. 12. nekdo vlomil v lesen pomožni objekt in ukradel akumulatorsko krožno žago in dva reflektorja.

Na prehodu za pešce trčil v peško

Včeraj nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu. je 78-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 77-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 204 klice. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.