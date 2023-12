Krkina prostovoljka leta 2023 je Rebeka Jovanović

7.12.2023 | 12:30

Naj prostovoljka leta 2023 Rebeka Jovanović in Milena Kastelic, članica uprave in delavska direktorica v Krki

Tomaž Ajdnik iz Proizvodnje učinkovin in Marko Vajović iz Razvoja in raziskav učinkovin, ki sta to dragoceno tekočino darovala že 90-krat.

Novo mesto - V Krki so včeraj znova podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Za leto 2023 ga prejme Rebeka Jovanović, zaposlena v Proizvodnji zdravil v Obratu Bršljin. Že tradicionalno so se zahvalili tudi Krkinim krvodajalcem jubilantom, ki jih je letos 166. Med njimi sta Tomaž Ajdnik iz Proizvodnje učinkovin in Marko Vajović iz Razvoja in raziskav učinkovin, ki sta to dragoceno tekočino darovala že 90-krat.

Vrsto prostovoljnih dejanj so v Krki povezali v družbenoodgovorno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva. V njej je v desetih letih sodelovalo več kot 10.000 krkašic in krkašev, so sporočili iz podjetja.

Številni svoj čas namenjajo dobrodelnim dejavnostim ne le v času organiziranih akcij, ampak vse leto. Izjemnim posameznikom, ki s svojim humanitarnim delovanjem tako ali drugače pomagajo ljudem v stiski, od leta 2012 izkazujejo čast s posebnim priznanjem Krkin prostovoljec leta.

Ob letošnji razglasitvi prostovoljca leta in krvodajalcev jubilantov se je Milena Kastelic, članica uprave in delavska direktorica, zahvalila vsem, ki s svojo srčnostjo in dobroto nudijo pomoč in skrbijo, da je svet prijaznejši. Kot je povedala, Krkini prostovoljci sodelujejo na različne načine: pri gasilskih intervencijah ob naravnih nesrečah v domačem in širšem slovenskem okolju – letos je bilo teh priložnosti zaradi poplav v Sloveniji res veliko, delujejo kot bolničarji pri Rdečem križu, darujejo kri, odhajajo celo na vojna območja in pomagajo tamkajšnjim ljudem, skrbijo za starostnike, pa tudi za otroke in družine, ki so se znašle v materialni stiski, in še marsikaj.

»Počutim se izpolnjena. Ko darujem del sebe, svoj čas, svoja sredstva, je to nekaj najlepšega,« sporoča Krkina prostovoljka leta 2023 Rebeka Jovanović iz Proizvodnje zdravil, ki dobrodelnost živi v skladu s svojimi načeli in pogledom na življenje. Je odprtega srca, sočutna, vedno pripravljena pomagati ljudem v stiski, sporočajo iz Krke. Vrsto let deluje kot aktivna članica Usmiljenega Samarijana v Novem mestu, v okviru katerega pomaga pri akcijah doma in v tujini. Sodeluje pri pomoči starejšim in njihovih obiskih, pri pripravi druženj in obdaritvi ob praznikih. Ob potresu v Petrinji in Glini na Hrvaškem se je udeležila delovnih akcij na terenu ter pomagala pri popravilu streh, odstranjevanju porušenega materiala in drugih dejavnostih. Sodelovala je v akciji, v kateri so obnovili stanovanje občanke Novega mesta. Odzvala se je tudi na poziv k akciji Pomoč Ukrajini ter pomagala pri organizaciji, nabavi in pakiranju zbranih stvari ter kot voznica kombija pri njihovi dostavi v Ukrajino. Med drugim je tam s kolegi prostovoljci obiskala sirotišnico in obdarila otroke. Finančno podpira dečka iz Kenije, da bi lahko živel bolj kakovostno življenje. Poleg tega je že 70-krat darovala kri. Redno sodeluje tudi v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva.

Krkaši z darovanjem krvi rešujejo življenja

Krvodajalstvo ostaja pomemben del Krkine tradicije. Tako so se na slovesnosti zahvalili tudi Krkinim krvodajalcem jubilantom, ki so darovali kri od 10-krat do 90-krat. Kot je poudarila Danica Novak Malnar, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, je krvodajalstvo eno od največjih solidarnostnih gibanj v Sloveniji, desetletja pa kri darujejo že tudi generacije krkašic in krkašev. »V Krki je krvodajalstvo cenjeno in ima podporo vodstva. To potrjujeta število krvodajalcev jubilantov in tudi dejstvo, da je v novomeški območni organizaciji Krka edino podjetje, ki krvodajalce jubilante izpostavi na posebni prireditvi,« je povedala in dodala, da je v Območnem združenju Rdečega križa kar 654 krvodajalcev krkašev. Od tega jih je 50 letos kri darovalo prvič. Skupaj pa je v Sloveniji 1161 krvodajalcev, zaposlenih v Krki.

V desetih letih so samo v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva darovali dobrih 1095 litrov krvi, krvodajalstvo pa ostaja njihova najbolj razširjena oblika prostovoljstva, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: Krka d.d.