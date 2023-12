Urška Klakočar Zupančič: Poklon divjim ženskam z volčjo dušo

Urška Klakočar Zupančič skozi Sibilino zgodbo daje zaušnico božjim služabnikom, ko odvračajo od grešnosti in se ob tem tešijo z grešnostjo.

Carmen l. Oven je brala odlomek, v katerem se junakinja romana, nesprijaznjena z namenjeno ji usodo, sprašuje, zakaj je ženskam Bog dal telo, če se ga ne smejo zavedati.

Kot je rekla Urška Klakočar Zupančič, ni bila nikoli pripadnica nobene veroizpovedi, je pa vedno želela izvedeti, kako se je vzpostavila posamezna religija, zato jih tudi natančno preučuje. (Foto: M. L.)

Brežice - Včeraj je Urška Klakočar Zupančič v pogovoru z novinarko Carmen L. Oven v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice predstavila svoj najnovejši roman Sibilina sodba.

Roman Sibilina sodba vas bo popeljal v temačni čas 17. stoletja, ko so ljudje živeli pod senco epidemij, vojn in strahu pred čarovnicami.

Glavna junakinja Sibila je močan ženski lik, ki se hrabro spopada z izzivi patriarhalnega obdobja, knjiga pa je namenjena vsem »divjim ženskam z volčjo dušo«, ki se ne bojijo biti svobodne in se upirajo družbenim normam,« so zapisali v brežiški založbi Primus, pri kateri je roman izšel.

Tudi včerajšnji literarni večer je izzvnel v zagovor takim ženskam. Urška Klakočar Zupančič in Carmen L. Oven sta to sporočali z dovolj mehkobe v besedah, da sta izražali svojo ženskost. Sogovornici pa sta hkrati postavljali besede izjemno odločno in z ravno prav neposrednosti in z odtenkom moške robatosti – na nekaj mestih avtorica romana - s čimer sta spodmikali tla svetu, v katerem vladajo moški, podprti med seboj in z božjo voljo, ženske pa morajo tam v sebi zatajevati svojo ženskost, drugače jih čaka grmada ali božja sodba ali, če je slučajno milost božja taka, »samo« izobčenje. »Svet bo dobro deloval, ko bosta ženska in moška energija v ravnovesju,« je rekla Urška Klakočar Zupančič.

Publiki literarnega večera, v kateri je bila večina žensk, moški pa so bili, kot je zgolj in samo hudomušno dejal eden od njih, zato le »jagodni izbor«, Urška Klakočar Zupančič, namenila tudi tale izziv: »Sibila (glavna junakinja romana, op. p.) ni bila nič drugačna od vas, samo živela je v drugem času in na drugem kraju.«

Roman je večplasten. Avtorica v njem v zgodovinskem okvirju 17. stoletja povabi skozi lik in usodo Sibile k razmisleku o grehu in grešnosti in tudi kar na zagovor med drugimi božje odposlance in Boga samega. Pri tem dovolj razvidno teme načenja na način, ki bi ga utegnil kaj hitro obsoditi kateri od tvitov v aktualni Sloveniji, o čemer je v pogovoru avtorica tudi glasno razmišljala.

Na vprašanje Carmen L. Oven, ali bo po uspešnici Gretin greh in zdaj Sibilina sodba, z novo knjigo, o kateri ni dvoma, da ne bi izšla najbrž že kmalu, obravnavala omenjeno temačno zgodovino, je Urška Klakočar Zupančič dejala, da zagotovo ostaja pri zgodovini, ki je tako neizčrpen vir, da po zgodbe pisateljicam in pisateljem ni treba hoditi v vesolje. Njeno zanimanje, kot je nakazala, zaposlujejo mnoge plasti zgodovine, med temi je tudi temačni čas nacizma, in mogoče bo prav tej človeški destruktivnosti posvetila svojo naslednjo literarno anatomijo.

Udeležence literarnega večera, ki ga je pripravila Založba Primus, je nagovorila tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Dogodek sta z glasbenim nastopom pospremila Adrijana Jelen in Julijan Andrejaš.

