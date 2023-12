Mladost v belem: 60 let zdravstvene šole v Novem mestu

7.12.2023 | 11:15

Zahvala nekdanjemu vodstvu šolskega centra in zdravstvene šole, ki je bilo prisotno na slovesni akademiji. Z leve: sedanji direktor ŠC Novo mesto Matej Forjan, nekdanji direktorji Maks Starc, Boštjan Kovačič in Štefan David, nekdanji ravnateljici Ana Blažič in Zvonka Krištof ter ravnatelj Miran Grom in sedanja ravnateljica Damjana Papež

Zahvala Splošni bolnišnici Novo mesto, Domu starejših občanov Novo mesto, Varstveno-delovnemu centru Novo mesto in Zdravstvenemu domu Novo mesto

V skeču so zbrani med drugim lahko izvedeli razloge, zakaj vse se mladi vpisujejo na zdravstveno šolo.

Ob jubileju so pripravili domiselno pregledno razstavo.

Prvi dve na likovnem natečaju v kategoriji osnovnih šol, ki so ga razpisali ob jubileju

Novo mesto - Zdravstvena šola v Novem mestu letos praznuje 60 let svojega delovanja. Leta 1963 je namreč s poukom začela prva generacija dijakinj na Srednji šoli za zdravstvene delavce. Visok jubilej so obeležili včeraj s slavnostno akademijo, ki so jo naslovili Mladost v belem, s katero so se sprehodili ne le skozi zgodovino, pomembnimi mejniki in spomini na šolo, temveč skozi časovni trak tudi med nekaterimi dogodki, ki so na različnih nivojih življenja zaznamovali posamezna desetletja od leta 1973 do leta 2023.

Zdravstvena šola je iz skromnih začetkov, a z ambiciozno zastavljenimi cilji prerasla v eno izmed največjih šol v Sloveniji in pri tem doživela nemalo selitev, širitev in preimenovanj. Ob ustanovitvi leta 1963 šola ni imela lastnih učilnic, pouk je leta 1966 potekal v prostorih zavoda za rehabilitacijo, nato si je zdravstvena šola prostore delila z Družboslovno in ekonomsko srednjo šolo na Ulici talcev, v šolskem letu 1982/83 pa se preselila v prostore Centra za usmerjeno izobraževanje v Šmihelu, kjer v sklopu Šolskega centra Novo mesto deluje še danes.

Programu zdravstvena nega so se kasneje priključili še program zdravstveni tehnik, triletni program bolničar-negovalec, zdravstvena nega–PTI, nazadnje pa še farmacevtski in kozmetični tehnik. V prvo generacijo je bilo vpisanih 40 učenk zdravstvene smeri, danes pa je v šolo v vseh programih vpisanih 1141 dijakov v 44 oddelkih, od tega se v programu zdravstvena nega šola 313 dijakov, v programu bolničar-negovalec 69 in 24 dijakov v programi zdravstvena nega-PTI.

»Ko sem pred desetimi leti nastopila vodenje šole, smo se soočali s številnimi pritiski po ukinitvi poklica srednje medicinske sestre, z odvzemanjem kompetenc in s slabšanjem razmer v zdravstvu. A kljub viharnim časom smo uspeli ohraniti in okrepiti srednje strokovni program in poklic, ki je danes eden najbolj iskanih in nepogrešljivih v naši družbi,« je v nagovoru med drugim dejala ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole Damjana Papež in se zahvalila vsem nekdanjim in sedanjim učiteljem, ravnateljem in ravnateljicam, mentorjem in partnerjem, sodelavcem, še posebej pa dijakom. »Vi ste naš up, naša prihodnost. Ste junaki, ki ste pokazali pogum že ob vpisu na zdravstveno šolo, saj ste brez oklevanja odločno stopili na pot, da se izšolate za enega najzahtevnejših, a najplemenitejših poklicev v službi človeka. Gotovo boste nekoč med tistimi, ki potrjujejo rek: Če rešiš eno življenje, si junak, če rešiš sto življenj, si medicinska sestra,« je poudarila.

Zbrane v Športni dvorani Leona Štuklja so nagovorili še generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Branka Hrast Debeljak, direktor Šolskega centra Novo mesto Matej Forjan, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Jana Bolta Saje in članica upravnega odbora Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Barbara Luštek. Slednji sta zdravstveni šoli ob jubileju podelili posebno priznanje.

Kot se ob takšni priložnosti spodobi, so se tudi na šoli podelili nekaj zahval. S plaketo so se zahvalili MO Novo mesto, prisotnim nekdanjim direktorjem šolskega centra Maksu Starcu, Boštjanu Kovačiču in Štefanu Davidu, ravnateljicama Ani Blažič in Zvonki Krištof, ki je šolo vodila 16 let, ter ravnatelju Miranu Gromu. Priznanje so prejele tudi štiri obšolske dejavnosti, ki v tem letu tudi dosegajo jubilej, in sicer 10-letnico mednarodni projekt E-medica, 20-letnico prostovoljno delo dijakov v Splošni bolnišnici Novo mesto, 20-letnico interesna dejavnost Varujmo zdravje – preverimo RP in 25-letnico aktivne sodelovanja v mreži zdravih šol.

Nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in poklicnih kompetenc imajo tudi socialni partnerji šole. V okviru praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja pri delodajalcih sodelujejo s številnimi parterji v lokalnem okolju in širše, med njimi so se s plaketo posebej zahvalili učnim bazam, ki dijakom zagotavljajo nemoteno izvedbo klinične prakse v realnem okolju. To so Splošna bolnišnica Novo mesto, Dom starejših občanov Novo mesto, Varstveno-delovni center Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto.

Jubilej so med drugim zaznamovali tudi z izdajo preglednega zbornika Mladost v belem, kot se je imenoval eden prvih šolskih časopisov, razstavo ter literarnim in likovnim natečajem za osnovne in srednje šole. V programu včerajšnje akademije so v skeču nastopili dijaki šole, s pesmijo nekdanja dijaka Lucija Selak, ki poje v mednarodno poznanem ansamblu Saša Avsenika, in Matic Ponikvar, študent Fakultete za zdravstvene vede, oba je spremljal Jernej Šuštaršič, hip hop plesalke šole, z besedo pa so niti prireditve pletli nekdanji dijak šole Dino Subašić, danes novinar na RTV Slovenija, ter dijaka Klemen Rožič Šoštar in Matic Krušič.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

