Danes brez elektrike

7.12.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČURILE;

- od 7.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE, TP URBANOV HRIB, TP GRABROVEC, TP BREZOVICA PRI METLIKI, TP MALO LEŠČE, TP SVRŽAKI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, izvod 1. NASELJE VZHODNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE 1, TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU, TP ZAVINEK;

- od 8.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS, izvod 4. VRHOVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Pijavice vas nizkonapetostno omrežje Smer Krmelj med 9.00 in 14.00; TP Vrh nad Mokronogom pa med 8.30 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stara vas - Videm med 8. in 14. uro; na območju TP Male Vodenice, nizkonapetostno omrežje SKS Desno med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Črnc med 11. in 12.30 uro; na področju nadzorništvo Sevnica pa na območju TP Breg, nizkonapetostno omrežje Breg med 8. in 14. uro.

M. K.