Na prehodu za pešce trčila v mladoletno peško

6.12.2023 | 12:30

Vzoren primer, kako se odpraviti na sprehod ob cesti (Foto: PU Novo mesto)

Sinoči nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v mladoletno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli na kraju nesreče. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

V zadnjih desetih letih je na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 15 pešcev, ob tem opozarjajo na PU. V petih nesrečah je bilo ugotovoljeno, da so bili pešci tudi povzročitelji nesreč. 95 pešcev se je v nesrečah hudo poškodovalo, 320 pa jih je utrpelo lažje poškodbe.

Pešci so v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejša je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu, dodajajo na PU in nadaljujejo: ''Pešcem svetujemo, da nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo ti glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom. Izven naselij, kjer ni pločnikov, številni hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj s tem zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, kar dodatno zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu. Pešce pozivamo, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za svojo varnost. Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča.

Konec meseca oktobra smo v enotedenski nacionalni preventivni akciji za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden, na našem območju ugotovili 110 kršitev pešcev. Med najpogostejšimi kršitvami pri voznikih motornih vozil je izsiljevanje prednosti na prehodu za pešce, pešci pa največkrat ne upoštevajo rdeče luči, nepravilno prečkajo vozišče, hodijo po nepravilni strani in so neustrezno osvetljeni.

Med delom na terenu pa naši policisti opažajo tudi primere, ko občani zgledno poskrbijo za varno udeležbo v prometu. Gospod in gospa, ki so ju srečali v Posavju (na fotografiji), sta poskrbela za svojo vidnost in varnost in seveda tudi za varnost in vidnost svojega pasjega prijatelja.''

Požar

Davi nekaj po 5. uri so bili na PU obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Dolenjem Kronovem. Poškodovan ni bil nihče, požar so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 2.000 evrov premoženjske škode. Policisti okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo

Pri prevozu migrantov ujeli Moldavca in Armenca

Policisti so sinoči na območju Rigonc v občini Brežice ustavili avtomobil nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da v njem 22-letni Moldavec in 38-letni Armenec prevažata štiri Turke, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Moldavca in Armenca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Brežice, Ribnica, Podgračeno, Mala Dolina, Slovenska vas, Podvinje) prijeli 37 državljanov Maroka, 28 Afganistana in Sirije, 21 državljanov Turčije, deset Rusije, dva državljana Nepala in po enega državljana Pakistana, Kitajske, Kazahstana in Palestine. Na območju PP Metlika (Drašiči) so prijeli 13 državljanov Sirije in dva državljana Somalije in na območju PP Črnomelj (Marindol, Vinica) devet državljanov Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 50. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 155 klicev. Obravnavali so 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.