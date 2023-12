Jutranja budnica - gorelo v elektro omarici

6.12.2023 | 07:00

Davi ob 5.20 je v Dolenjem Kronovem, občina Šmarješke Toplice, gorelo v notranji elektro omarici v stanovanjski hiši. Požar je že pred prihodom gasilcev pogasil lastnik z gasilnim aparatom. Gasilci PGD Bela Cerkev, Zbure, Šmarjeta in Orešje so s termovizijsko kamero pregledali omarico in okolico.

Prometna v Kočevju

Včeraj ob 14.07 sta v Turjaškem naselju v Kočevju trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Kočevje so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Čistili cesto

Ob 13.09 so v Stantetovi ulici v Ivančni Gorici gasilci PGD Stična nevtralizirali iztekle motorne tekočine, ki so iztekale iz rezervoarja osebnega vozila po cestišču, v dolžini okoli 50 metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1, na izvodu ČARDAK 5;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, na izvodu RO-KNEŽINA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER, TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 8:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRNIČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Gorenje Laknice nizkonapetostno omrežje Gorenje Laknice – Novak med 08:30 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Stara vas Videm med 09:00 in 09:30 uro.

M. K.