Novomeško evropsko digitalno-inovacijsko stičišče za pomoč pri digitalni preobrazbi

6.12.2023 | 09:00

Foto: RC Novo mesto

Novo mesto - Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH, katerega koordinator je Razvojni center Novo mesto, gospodarskim družbam in podjetnikom ponuja pomoč pri procesu digitalne preobrazbe. Gre za trimilijonski triletni partnerski projekt. Polovico denarja prispeva Evropska komisija, četrtino država in preostanek člani konzorcija SRC-EDIH.

V Novem mestu je pred približno letom dni zaživelo eno od dveh evropskih stičišč za digitalizacijo v Sloveniji. Njegova ključna naloga je krepitev digitalne preobrazbe na vseh ravneh, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci v Novem mestu.

SRC-EDIH po besedah direktorja Razvojnega centra Novo mesto Francija Bratkoviča pospešuje digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij ter javnega sektorja. Med njegovimi cilji so še dvig konkurenčnosti in odpornosti gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja.

Je tudi točka znanja, smernic in podpore za pospešitev široke uporabe ključnih digitalnih tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika ter osišče razvoja digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov.

Novomeško digitalno-inovacijsko stičišče sicer lahko pomaga pri razvijanju digitalnih veščin s testiranjem pred investiranjem, z oceno digitalne zrelosti, z omogočanjem mreženja v inovacijskem sistemu in s podporo pri iskanju virov financiranja. Tehten del njegove pomoči predstavlja sto različnih izobraževanj, katerih glavnina se bo začela prihodnje leto, je dodal Bratkovič.

Novomeški župan Gregor Macedoni je poudaril, da lahko lokalnim skupnostim in drugim javnim ustanovam v Novem mestu že zdaj ponudijo tri testna okolja. Eno na temo pametnih mest v novem inkubatorju UrbaNMakerspace ter dve na temi geoprostorskih tehnologij in digitalizacije internih procesov ter postopkov na občinski upravi. Mestna občina Novo mesto želi sicer s svojo regijo postati eno vodilnih mest na področju digitalizacije. Prizadeva si tudi, da ta postane eden od stebrov regijskega razvoja, je še povedal Macedoni.

Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je dejal, da želijo s projektom razviti regionalno in širšo inovacijsko kulturo. Prek digitalnega-inovacijskega stičišča pa bodo pri zaposlenih krepili razvoj novega visokotehnološkega znanja, ki bo omogočalo prehod v digitalno-nizkoogljično-krožno gospodarstvo.

Dekan novomeške Fakultete za informacijske študije Matej Makarovič je predvsem poudaril njeno vlogo. V okviru SRC-EDIH se ta osredotoča zlasti na področja krožnega gospodarstva, vpeljave novih procesov, razumevanje avtorskih pravic in prenosa tehnologij, je med drugim navedel.

Konzorcij SRC-EDIH poleg Razvojnega centra Novo mesto sestavljajo še partnerji Mestna občina Novo mesto, novomeški fakulteti za informacijske študije in industrijski inženiring, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Občina Ajdovščina, RIC Bela krajina in podjetja CADCAM Lab, Koofr in Mikrografija.

Pridruženi partnerji so Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina. V Sloveniji poleg novomeškega deluje še podoben mariborski projekt.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič o pomoči pri digitalni preobrazbi Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič o pomoči pri digitalni preobrazbi

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni miha Pa dobro, pa kaj ste delal vsa ta leta do sedaj? Čez nekaj dni bomo leta 2024 a vi se pogovarjate o "digitalizaciji". Pa to je tema izpred 20 ih let. Pa to je smešno, še posebej, ker poslušam da je dolenska menda slovenska "bavarska", kar bi pomenilo zelo tehnološko napredni ... v resnici pa marsikatero podjetje še svoje spletne strani nima, kaj šele da na njih dala pametne vsebine in možnosti "biznisiranja"... Mimogrede, kje naj bi se uporabljalo super računalništvo in AI? Preglej samo prijavljene komentatorje