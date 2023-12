Letni programi za prihodnje leto že sprejeti - za lažje delo društev in organizacij

Mirna - Občinski svet Občine Mirna je včeraj med drugim potrdil letne programe športa, kulture, socialnega in zdravstvenega varstva, dejavnosti za otroke in mlade ter načrt varstva pred naravnimi nesrečami za prihodnje leto, so sporočili z mirnske občine.



Sprejeti programi predvidevajo, da bi v prihodnjem letu na razpisih različnim prijaviteljem za njihove programe, projekte in redne dejavnosti lahko razdelili približno 64.000 tisoč evrov. Za programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva je na voljo 9.000 evrov, 26.000 evrov na področju športa, 14.800 evrov na področju kulture in 4.500 evrov za dejavnosti otrok in mladine, poleg tega pa še 10.000 evrov za sofinanciranje javnih prireditev.

»Letos se je na razpise z omenjenih področij prijavilo 40 prijaviteljev z več kot 90 različnimi programi in projekti, ki so namenjeni predvsem našim občanov. Gre za aktivnosti, v katere se lahko vključujejo občani različnih generacij, nekatere so izrazito medgeneracijske. Ker je proračun za prihodnje leto že sprejet, smo pohiteli tudi s sprejemom letnih programov, da bi lahko objavili razpise čim prej, predvidoma pa v začetku februarja,« pojasnjuje Valerija Jarm, ki je v občinski upravi Občine Mirna zadolžena za družbene dejavnosti.

Ostali sklepi:

Na podlagi včeraj sprejetega načrta varstva pred naravnimi nesrečami bo Občina prihodnje leto za to namenila skoraj 75 tisoč evrov, od tega dobrih 70 tisoč evrov za dejavnost prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske zveze Trebnje ter sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov.

Župan Dušan Skerbiš je bil sicer zaradi bolezni odsoten, zato je sejo vodil podžupan Zoran Remic. Člani in članice občinskega sveta so med drugim potrdili odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine ter spremembo odloka o ustanovitvi Knjižnice Pavla Golie Trebnje, katerega bistvena sprememba je, da bodo občine ne glede na ustanoviteljske deleže v prihodnje za vsako tekoče leto zagotavljale denar glede na število prebivalcev vsake občine ustanoviteljice v preteklem letu.

Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Trebnje Rudiju Javorniku, dosedanjemu pomočniku dolgoletne ravnateljice Tatjane Mihelčič Gregorčič, ki se ji mandat izteče v začetku prihodnjega leta.

Po seji so člani občinskega sveta in sodelavci občinske uprave ter skupne občinske uprave prisluhnili še glasbenemu voščilu učencev in učenk Glasbene šole Trebnje, ki so doma z Mirne, so še sporočili z občine.

