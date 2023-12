Najboljši telovadci v Novem mestu; Bojanc pogleduje k eliti

4.12.2023 | 18:00

V soboto in nedeljo je v Novem mestu potekalo državno prvenstvo v športni gimnastiki, na katerem je nastopilo več kot 450 tekmovalcev.

Luka Bojanc na krogih

Lucija Hribar je v mnogoboju osvojila že peti naslov državne prvakinje.

Novo mesto - Telovadci so se v soboto in nedeljo v novomeški dvorani Leona Štuklja borili za naslove državnih prvakov v gimnastiki. V vseh kategorijah je skupaj nastopilo več kot 450 tekmovalcev, med njimi so gledalci lahko videli tudi olimpijko Lucijo Hribar, ki je v mnogoboju prepričljivo zmagala.

»Današnjo tekmo sem vzela za dober trening. Na dveh orodjih sem vajo izpeljala dobro, na dveh pa malo slabše. Pozna se, da je konec sezone in nisem več tako dobro pripravljena. Misli počasi že usmerjam proti olimpijskim igram v Parizu, februarja me že čakajo tekme svetovnega pokala,« je povedala Ljubljančanka, ki je šele peta Slovenka z uvrstitvijo na olimpijski turnir v športni gimnastiki.

Oči domačih navijačev so bile uprte predvsem v Novomeščana Luko Bojanca, ki je na začetku novembra na mednarodni tekmi na Švedskem zmagal na krogih z oceno 14,550. Tudi v Novem mestu je prikazal vajo iste težavnosti, vendar ni dobil tako visoke ocene, saj se mu ob seskoku z orodja ni uspelo obdržati na nogah. Zato je dobil oceno 13,330, kar pa je bilo še vedno dovolj za prvo mesto.

»Vaja je bila do seskoka dokaj dobro izvedena. Zaradi padca sem izgubil kar nekaj točk, kar pomeni, da bi, če bi mi uspel lep seskok, spet presegel mejo 14 točk, kar je moj cilj na vsaki tekmi. S takšno oceno sem konkurenčen, da se na tekmah svetovnega pokala uvrstim v finale,« je povedal Bojanc.

Vajo načrtuje v prihodnji sezoni še dodatno otežiti z novo prvino. »Zdaj delam vajo z devetimi prvinami in prostora imam še za eno, ki bi mi prinesla še dodatne točke. S takšno vajo so dosegljive tudi stopničke na večini tekem svetovnega pokala, kar je cilj za prihodnjo sezono,« je optimističen Bojanc, ki ga ta konec tedna čaka še mednarodna tekma v Novem Sadu.

Pri organizaciji tekmovanja se je znova izkazalo Gimnastično društvo Novo mesto. »Že šesto leto nam je bila zaupana priprava državnega prvenstva v športni gimnastiki. Vsako leto je več prijavljenih tekmovalcev, kar nas veseli. Navajeni so, da tekmovanje vedno poteka na visoki ravni, zato se trudimo izpolniti ta pričakovanja in upravičiti zaupanje krovne zveze,« je povedala predsednica društva Alenka Šenk Erpič. Veseli jo, da je med mladimi precej zanimanja za gimnastiko, ki je osnova tudi za vse druge športe. Novomeško društvo šteje okoli 300 članov, najboljši posegajo tudi po najvišjih mestih. Na državnem prvenstvu sta se še posebej izkazali Ema Lesjak, ki je v kategoriji mlajših deklic osvojila pet zlatih kolajn in eno bronasto, ter Živa Tomažič, ki je bila med kadetinjami druga na vrtalici, tretja v preskoku in na dvovišinski bradlji ter četrta v mnogoboju.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija