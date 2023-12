Prižig lučk v Deželi kozolcev

4.12.2023 | 10:30

Foto: PEP

Šentrupert - V šentrupertski Deželi kozolcev so včeraj tretje leto zapored organizirali prižig prazničnih lučk.

Med programom, ki je bil uvod v sam prižig, so sodelovali Ilona Čih Zupančič, OPZ 1. razreda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in zborovodja Martina Gorenc, Cici muzikalčki iz vrtca in zborovodji Antonija Berk Nemec in Marija Sabljak Bartolj ter Špela Cesar in Jože Cesar.

S pomočjo najmlajših je lučke prižgal župan Tomaž Ramovš in zbrane tudi nagovoril. Že pred samim prižigom pa so 14 božičnih dreves v muzeju okrasili učenci enajstih razredov iz OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in trije oddelki vrtca Čebelica. Drevesa je prispeval Zavod za gozdove Slovenije, Enota Brežice in Društvo lastnikov gozdov Sopota – Laško. Na hladen zimski večer pa so se zbrani lahko ogreli s šmornom, kuhančkom in čajem, so sporočili z občine.

Lučke bodo na ogled do svetih treh kraljev – 6. januarja 2024.

M. K.

