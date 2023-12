Prihodnje poletje pod Trško goro novo krožišče, parkirišče in krajša pešpot

4.12.2023 | 12:00

Podpis pogodbe z brežiškim KOPom (Foto: MO NM)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta te dni podpisala pogodbo za ureditev vstopne točke na Trško goro, s katero bo novomeška občina izboljšala prometno varnost ob izobraževalnem centru in nadgradila vsebine za sprehajalce ter turiste. Do prihodnjega poletja bo sedanje trikrako križišče v Sevnem preurejeno v krožišče, ob njem bo zgrajeno tudi parkirišče za avtobuse, za obiskovalce Trške gore pa bo vzpostavljena nova pešpot. Skupna vrednost projekta, ki ga bo v višini 184 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz Načrta za okrevanje in odpornost, je dobrih 850 tisoč evrov, od tega vrednost gradbenih del, ki se bodo začela v tem mesecu, znaša 656 tisoč evrov, so sporočili z rotovža.

Pod Trško goro bo poleg krožišča, ki bo služilo tudi kot varno in funkcionalno avtobusno obračališče, nastalo avtobusno postajališče, novo zgrajeno parkirišče ob predvidenem manjšem parku pa bo namenjeno tako avtobusom kot osebnim vozilom. Urejeni bosta tudi komunalna infrastruktura in cestna razsvetljava, sprehajalce pa bo izven cestišča od nove tlakovane ploščadi proti nekdanjemu gradiču Bajnof vodila večnamenska pot v dolžini 450 metrov.

Tudi s kolesi

V okviru projekta Vstopna točka Trška gora, ki bo predstavljala centralno fizično in digitalno točko prihoda obiskovalcev, bo občina za trajnostni dostop do ene najbolj znamenitih vinskih goric v Sloveniji kupila deset električnih koles in postavila kolesarnico z nadstreškom. Na vstopni točki bo postavljen interaktivni informacijski zaslon, ki bo združeval informacije o vsej turistični ponudbi na Trški gori, po celotnem območju Trške gore pa bodo postavljene nove usmerjevalne in informacijske table.

Kot so napovedali na občini, bo v okviru projekta vzpostavljena tudi spletna stran »Visit Trška gora« z vsemi potrebnimi informacijami o aktualni turistični in gostinski ponudbi območja vinske gorice.

M. K.