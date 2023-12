Poostren policijski nadzor hitrosti in varnostne razdalje, temperature pod lediščem

4.12.2023 | 07:30

Zjutraj ponekod tako (Foto: arhiv DL)

Ob prehodu hladne fronte konec tedna so davi temperature pod lediščem. Arso je za ponoči in zjutraj izdal rumeno opozorilo za vso državo zaradi nizkih temperatur. Te terjajo tudi posebno previdnost na cestah, pred vožnjo pa je treba vozilo očistiti. Policija je za danes napovedala poostren nadzor hitrosti in varnostne razdalje.

Policija bo po napovedih danes izvajala poostren nadzor nad upoštevanjem določil o hitrosti in varnostni razdalji na avtomobilskih cestah in hitrih cestah.

Ker so predvsem v višjih predelih tudi na cestah snežne razmere, na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, da morajo imeti v primeru snega na vozišču na prelazih in ostalih višje ležečih cestah na vozilu nameščene verige, če tako določajo prometni znaki. Poudarjajo, da se na pot odpravimo le z očiščenim vozilom, saj vožnja z zaledenelimi ali zarošenimi stekli zmanjša varnost voznika in ogroža ostale v prometu.

Nizke temperature po njihovih navedbah poleg zahtevnih voznih razmer na cesti s seboj prinesejo tudi druge nevarnosti, ki jim nekateri vozniki predvsem tovornih vozil posvečajo premalo pozornosti. "Med njimi je brez dvoma led na strehah vozil in prikolic," so pojasnili ter pozvali k skrbnosti in previdnosti.

Na agenciji za okolje (Arso) so napovedali, da bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno. Jutranje temperature bodo v mraziščih in ponekod na severu okoli - 12 stopinj Celzija. Drugod bo od - 9 do - 4, ob morju pa okoli - 2 stopinji Celzija. Zaradi nizkih temperatur so tako za ponoči in zjutraj izdali rumeno opozorilo za vso državo.

STA; M. K.