Občina Črnomelj Branju prijazna občina

4.12.2023 | 11:20

Podelitev naziva v Ljubljani (Fotografije: Občina Črnomelj)

Ljubljana/Črnomelj - Naziv Branju prijazna občina je Občina Črnomelj prejela v petek v Ljubljani ob začetku dneva odprtih vrat slovenske kulture, bolj znanem kot Ta veseli dan kulture. Na razpisan javni natečaj za pridobitev naziva se je občina prijavila v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj, listino pa sta v imenu župana in občine prevzela podžupan Jaka Birkelbach in direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan.

Kot so sporočili iz črnomaljske občine, je bralna kultura pri njih velikega pomena in občina jo podpira na različne načine - od podpore Knjižnici Črnomelj do sodelovanja na raznih tematskih prireditvah, ki jih občina tudi finančno podpira. Od leta 2021 so po občini Črnomelj dostopne tudi Knjigobežnice, katerih lokacije najdete na tej povezavi. Za dosežke na področju kulture, knjige in branja podeljuje Župančičeve diplome in plakete in z natečajem Župančičeva frulica spodbuja mlade pesnike in deklamatorje.

Podeljevanje nazivov je namenjeno spodbujanju aktivnosti v lokalni skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, podeljujejo pa jih Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo RS za kulturo. Letos je naziv na novo pridobilo šest občin (ob Črnomlju še Bovec, Ilirska Bistrica, Logatec, Lovrenc na Pohorju in Sežana), 14 pa jih je status Branju prijazna občina podaljšalo (Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Mestna občina Kranj, Mestna občina Krško, Mestna občina Ljubljana, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Ormož, Mestna občina Ptuj, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin in Žalec).

M. K.

