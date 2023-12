FOTO: Najbolj "zlate" potice spekle Jožica Premru, Tanja Luzar in Marica Zupančič

4.12.2023 | 09:00

Jožica Premru in Tanja Luzar sta spekli potici z vsemi 38 točkami. Obe sta članici DK Šentjernej. Marice Zupančič na prireditvi ni bilo.

Šentjernej - Konec tedna je v Šentjerneju že dišalo po praznikih. To lahko rečemo, ker je v organizaciji Društva kmetic Šentjernej potekalo že 8. regijsko ocenjevanje in razstava potic in prav letos je bil odziv neverjeten.

Danijela Pavlič, predsednica Društva kmetic Šentjernej. (Foto: L. M.)

Najbolj "zlate" potice v Šentjerneju

Potice so pekli tudi najmlajši ...

Janez Turk

Pri najboljših poticah so se slikale (od leve proti desni): Irena Ule, Danijela Pavlič, dr. Vida Čadonič Špelič in Jožica Premru.

Kot je povedala predsednica društva Danijela Pavlič, je v oceno prišlo rekordno število potic - kar 79, česar so še posebej vesele. »Opažamo, da je vedno več sodelujočih, tako gospodinj kot moških, tako otrok iz vrtcev kot starejših. Letos so potice prvič za oceno spekli tudi oskrbovanci Doma starejših občanov Trebnje. Nemalokrat vidimo, da pečeta skupaj mati in hči, skupaj mesita testo babica in vnukinja,« pove Pavličeva, zadovoljna, da tradicija peke potic ostaja in se širi tudi na mlajši rod, ne le v besedah.

Tudi razdalja ni več nobenega ovira – ena potica je v Šentjernej prispela celo po pošti in sicer iz Tuhinjske doline!

Strokovna komisija, ki ji je predsedovala priznana upokojena učiteljica novomeške gostinske šole Elizabeta Verščaj – na prireditvi jo je zastopal drugi član komisije Janez Turk – je odločila, da si kar 31 potic zasluži zlato priznanje, 40 srebrno, 6 bronasto, ena potica je prejela zahvalo.

Od vseh zlatih pa so izstopale tri, saj so dosegle kar vseh 38 točk. To so: Jožica Premru, ki je z orehovo potico brez glutena in laktoze še posebej navdušila komisijo; Tanja Luzar, ki je spekla pehtranovo potico – obe sta članici Društva kmetic Šentjernej; ter Marica Zupančič z orehovo potico, ki deluje v okviru Društva kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk – slednja se prireditve ni mogla udeležiti.

Vse tri so izkušene gospodinje, vešče peke potic, kruha, peciva idr., ki na tekmovanjih dosegajo lepe rezultate.

Janez Turk je v imenu strokovne komisije povedal, da so se sodelujoči izkazali z inovativnostjo, pojavljajo se vedno nvoe potice, in še zdaleč niso v oceno prišle le orehove potice, čeprav je bilo teh največ, 37. Prednjačile so sladke potice (kokosove, pehtranove, lešnikove, rozinove, rožičkove, po ena je bila bučna, čokoladna, korenčkova, kostanjeva, mandljeva, ...) Potice so lahko tudi slane, npr. ocvirkova, čemaževa, česnova brez glutena. Tudi take so bile na ogled in pokušino v Šentjerneju.

»Naša priporočila so: zmernost pri uporabi dodatkov, izbiro pravega ruma in ne raznih mešanic domačega žganja in ekstrakta. V prihodnje pa si morda želimo tudi več slanih potic in potic iz drugih vrst moke,« je dejal Turk ter vsem zaželel lepe prihajajoče decembrske praznike.

Da naj takrat le zadiši po domači potici, je dejala slavnostna govornica na zaključni prireditvi v Kulturnem centru Primoža Trubarja dr. Vida Čadonič Špelič, tudi poslanka v DZ RS, ki je čestitala vsem sodelujočim za pogum. Tudi sama zna in rada speče potico, kar jo je naučila mama. »Naučila me je, da potica ni le jed, ampak zavita ljubezen v tradicijo in tega vam želim,« je dejala.

Zbrane je v imenu Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto nagovorila Tatjana Kmetič Škof, v imenu Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki je vesela takega odziva, pa da poskušajo z vedno novimi nadevi. Predvsem pa jo veseli, da se ženske na podeželju in kmetice odpirajo navzen, da so aktivne in da tudi upajo povedati svoje mnenje.

Šentjernejski župan Jože Simončič je čestital domačemu društvu kmetic ne le za razstavo potic, ampak tudi za vse ostalo delo. »Kmetice in kmetje ste glas razuma v naši družbi, ki ga še kako potrebujemo - eden redkih,« je dejal.

Po prireditvi, ki jo je povezovala Branka Krnc, manjkal pa ni niti zanimiv kulturni program – nastopili so otroci iz Vrtca Čebelica Šentjernej, citrarka Tanja Zalokar, MePZ Vlaste Tavčar Šentjernej, mlada harmonikarja Vid in Anže – so se obiskovalci lahko pogostili v avli kulturnega centra, kjer ni manjkalo tekmovalnih potic, pa še tudi kaj drugega.

Besedilo in foto: L. Markelj

