V veseli december vstopili z odprtjem prenovljene PŠ Temenica

3.12.2023 | 14:00

Temenica - Na prvo decembrsko soboto je v Temenici potekalo slovesno odprtje prenovljene Podružnične šole Temenica. V družbi številnih gostov, krajanov, staršev in nekdanjih učiteljev se je prenovljene šole še najbolj razveselilo 25 učenk in učencev iz prvega, drugega in tretjega razreda, sporočajo z ivanške občine. Čast slavnostnega prereza traku je pripadla vodji šole Tjaši Kozlevčar, ki je to storila v družbi učencev, župana Dušana Strnada, ravnateljice OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Angelce Mohorič, člana Sveta Krajevne skupnosti Temenice Jožeta Kotarja in direktorja izvajalskega podjetja Plistor d.o.o. Jerneja Laha.

Na ta »zgodovinski« trenutek za šolstvo v Temenici so po besedah krajanov, ravnateljice in župana Dušana Strnada dolgo čakali, a se je izplačalo. Dušan Strnad je povedal, da so se skupaj s šolo, pogumno odločili in objekt v celoti prenovili: »Lahko bi rekli, da danes odpiramo novo šolo, saj so od stare ostali zgolj le zidovi. Šola je poleg energetske sanacije dobila prepotrebne dodatne prostore, ki bodo v novem šolskem letu lahko sprejela še več učencev.« S prenovo so se izboljšali tako pogoji za delo strokovnega kadra, kot tudi za učence. Šolski pouk v dveh učilnicah sedaj poteka v popolno prenovljenih mansardnih prostorih, z novo pohištveno in multimedijsko opremo, katerima so dodani še prostor za izvajanje strokovne pomoči učencem, zbornica in sanitarije. V pritličnih prostorih sta nekdanji učilnici preurejeni v večnamenski prostor za izvajanje športne vzgoje in veliko jedilnico s prenovljeno šolsko kuhinjo. Vrednost prenove, vključno z energetsko sanacijo, je pol milijona evrov.

Celovita energetska prenova, ki jo je bila šola deležna od začetka letošnjega poletja, pa po besedah direktorja izvajalskega podjetja Plistor Jerneja Laha ne pomeni le prihranka pri ogrevanju, ampak je z obnovo fasade in notranjimi funkcionalnimi posegi šola dobila še prijaznejši videz.

Projekt celovite energetske sanacije ni zajemal zgolj šole v Temenici, temveč 15 javnih objektov iz celotne občine Ivančna Gorica, za katera so bila pridobljena nepovratna sredstva. »Namen prenov je bil dejansko na učinkovitosti zgradb. Največji poudarek pri celovitih energetskih prenovah je bila zamenjava vseh kotlovnic z vgradnjo toplotnih črpalk na obnovljivi vir, s katerimi se pridobiva kar 75% iz okolja. Gre za velik prihranek, s katerim se bo ta investicija tudi vrnila,« je še povedal Lah ter se zahvalil Občini in šoli za korektno sodelovanje v času prenove ter dodal, naj nova šola učencem služi pri prejemanju novega znanja.

Bogat otvoritveni sobotni program je v celoti pripadel učenkam in učencem podružnične šole Temenica, katerim so se na odru pridružile še učiteljice in učitelji s pevsko točko. Tako rekoč »novo« temeniško šolo je blagoslovil šentviški kaplan Aljaž Kraševec. Poleg ogleda prenovljenih prostorov je bilo to za nekatere tudi priložnost za obujanje spominov ob razstavi zgodovine šolstva v Temenici, so še sporočili z ivanške občine.

