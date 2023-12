Antonu Progarju najvišje priznanje PZS

3.12.2023 | 12:10

Prejemniki svečanih listin PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, za leto 2023 s predsednikom PZS Jožetom Rovanom in podpredsednikom Jožefom Bobovnikom; Anton Progar šesti z leve (foto Manca Ogrin)

Ljubno ob Savinji - Planinska zveza Slovenije (PZS) je včeraj na Ljubnem ob Savinji podelila priznanja zveze za letos. Svečane listine je prejelo 11 zaslužnih posameznikov, poleg teh najvišjih priznanj je vodstvo zveze podelilo še tri zlate častne znake PZS za posebne dosežke in 22 spominskih plaket planincem ob življenjskih jubilejih, so sporočili iz PZS.

Najvišja priznanja PZS so izraz spoštovanja posameznikom za njihovo dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti, ki so, kot je dejal član uredniškega odbora Planinskega vestnika in avtor knjige Triglav je naš Dušan Škodič, zgradili trden temelj, brez katerega slovensko planinstvo ne bi zraslo v to, kar je, predvsem pa ne bi obstalo 130 let.

Svečane listine PZS so letos prejeli Marjan Grosman (PD Zreče), Viktor Furman (PD Galicija), Mirko Tovšak (PD Mislinja), Marijana Pančur (PD Gorje), Anton Progar (PD Krka Novo mesto) za dolgoletno vsestransko delo v PD Krka in na širšem območju Dolenjske in Bele krajine, Katarina Filipič (PD Cerkno), Anton Paulič (PD Dol pri Hrastniku), Marko Dakskobler (PD Podbrdo), Aleš Arih (PD Maribor Matica), Mirjam Frankovič Franetič (PD Sežana) in Boris Lazar (PD PT Ljubljana).

Predsedstvo PZS je zlate častne znake za posebne dosežke v letu 2023 podelilo Andreju Šteru za njegov prispevek pri reševanju na odpravah v tujini, Silvu Karu za njegov prispevek k alpinizmu na najvišji ravni in za promocijo gorske kulture, kar je že vse od ustanovitve poslanstvo Festivala gorniškega filma, ter Marti Krejan Čokl za njen prispevek k alpinizmu in za dolgoletno prepoznavno delo pri Planinskem vestniku.

Spominske plakete najzaslužnejšim članom ob življenjskih jubilejih so ob 65-letnici prejeli štirje, ob 70-letnici 11 in ob 75-letnici pet planincev ter ob 80- in 85-letnici po en planinec.

M. K.