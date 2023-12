Na sojenju v zvezi s prevzemom Term Čatež se ne spomnijo veliko

3.12.2023 | 11:00

Foto: arhiv; Terme Čatež

Koper - Na koprskem okrožnem sodišču so v petek zaslišali predvidoma zadnje priče v sojenju Bojanu Petanu, Bogdanu Pušniku, Marku Ignjiću in Matjažu Satlerju zaradi suma zlorabe položaja pri prevzemu Term Čatež s strani DZS. Podobno kot na prejšnjih zaslišanjih se priče večinoma niso spominjale dogodkov izpred petnajstih let.

V petek so na predlog tožilstva kot priče zaslišali nekdanjega nadzornika in nato direktorja Term Čatež Gorana Brankoviča, uslužbenko DZS Tamaro Groznik, pooblaščeno revizorko Judito Ažman, uslužbenca ministrstva za finance Gašperja Adlešiča in nekdanjega člana uprave družbe Vipa Andraža Gruma. Govorili so zadevah, ki so bile na različne načine povezane s sklepom skupščine delničarjev Term Čatež o umiku lastnih delnic, ki jih je imela v lasti hčerinska družba Marina Portorož.

Vsi razen Brankoviča so bili pred leti že zaslišani pred preiskovalnim sodnikom in so danes potrdili svoje izpovedi, katerim niso imeli kaj dodati. Brankovič je tokrat na vprašanja tožilke in sodnice odgovoril, da se okoliščin ne spominja več.

Groznik je povedala, kako je kot predstavnica DZS sodelovala pri izdaji obveznic hčerinske družbe Delo prodaja, s katerimi so Terme Čatež poplačale Marini Portorož več kot 30 milijonov evrov posojila. Dejala je, da vodilnim v hčerinskih družbah ni dajala navodil. Ni pa zanikala, da je obstajal interes za odkup delnic, ki so jih Terme Čatež nato umaknile.

Za umik svežnja delnic Term Čatež ni glasoval samo predstavnik tega podjetja, ampak tudi zastopnika družb MB Satler in Towra, čeprav bi bila za ti dve podjetji prodaja delnic bolj ugodna. Glede MB Satler je revizorka Ažman dejala, da so bili računovodski izkazi pravilni in ni zasledila, da podjetje ne bi moglo odplačevati svojih obveznosti.

Izpoved Adlešiča je bila povezana z luksemburško družbo Towra, ki jo je kot uslužbenec borznoposredniške družbe Medvešek Pušnik enkrat zastopal na skupščini delničarjev. Dejal je, da ne ve, kdo je bil lastnik Towre. Tudi Grum je dejal, da lastnika Towre ne pozna in da je le iz medijev slišal, da naj bi bil to obdolženi Pušnik.

Sojenje se bo nadaljevalo 31. januarja. Vsaj za zdaj ni predvideno zaslišanje novih prič, ampak bodo brali listinske dokaze.

STA; M. K.