Na srečanju županje z gospodarstveniki tudi o 3. razvojni osi

2.12.2023 | 13:00

Foto: Občina Metlika

Metlika/Krasinec - Na rednem letnem delovnem srečanju županje Občine Metlika z gospodarstveniki v Gostišču Kapušin na Krasincu je Martina Legan Janžekovič predstavila vizijo in strategijo za razvoj občine in njenega gospodarstva.

Na srečanju, ki ga je povezoval direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, je slednji na kratko predstavil rezultate gospodarstva v letu 2022 na Dolenjskem in v Beli krajini ter v Občini Metlika. Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali vodja službe za projektiranje v podjetju DARS Jana Vrhovnik, direktorica podjetja Repromat Janja Strugar Dukovčič in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Metlika Miran Križan.

Jana Vrhovnik je orisala trenutno stanje na projektu izgradnje 3. razvojne osi, ki bi povezala Belo krajino s sodobno in varno cesto ter ustvarila razvojno poslovne priložnosti za gospodarski in negospodarski sektor s poudarkom na mladih. Informacije o številu nesreč in poškodbah udeležencev na državni cesti Metlika – Novo mesto ter spletnih prevarah je podal načelnik Policijske postaje Metlika, Dušan Brodarič. Janja Strugar Dukovčič je izpostavila pomembnost sodelovanja in prizadevanja občine pri zagotavljanju pogojev za nadaljnjo širitev podjetij v metliških poslovnih conah. Miran Križan pa je predstavil dejavnosti zbornice in ugodnosti, ki jih nudi obrtnikom.

Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič je podal informacije glede Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki si prizadeva spodbuditi revitalizacijo, modernizacijo ter razvoj čezmejne in regionalne javne železniške infrastrukture na relaciji Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb. Direktorica Razvojno informacijskega centra Bela krajina Barbara Papež Lavrič pa se je dotaknila vprašanja, kako bi izgradnja tretje razvojne osi vplivala na belokranjski turizem, katerega strategija temelji na kvaliteti storitev ter zelenem in butičnem turizmu.

Srečanje se je, kos so sporočili z metiške občine, zaključilo v optimističnem in pozitivnem vzdušju z zavezo Občine za tesnejše sodelovanje med gospodarstveniki in občino. Občina Metlika si bo, kot zatrjuje, še naprej prizadevala, da za podjetja v lokalnem okolju ustvari najboljše možne pogoje za njihovo rast in razvoj.

M. K.

