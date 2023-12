Proračuna za prihodnji dve leti pod streho

2.12.2023 | 19:00

Mirnopeški svetniki na zadnji seji. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na zadnji letošnji seji potrdili proračuna za prihodnji dve leti. Za leto 2024 načrtujejo za 10,4 milijona evrov prihodkov in za 10 milijonov odhodkov, od tega 64 odst. namenjajo naložbam, v letu 2025 pa za osem milijonov evrov prihodkov in 7,8 milijona odhodkov, investicijski delež znaša 54 odstotkov. V času javne razprave, ki je trajala od 26. oktobra do vključno 9. novembra, predloga proračunov nista bila deležna nobenih predlogov in pripomb občanov ali organizacij.

Kot so poudarili na občini, sta proračuna investicijsko naravnana, saj vsebujeta naložbe, ki so sofinancirane tudi s strani države in Evrope. Tako nadaljujejo z energetsko sanacijo in urejanjem objekta na Trgu 8 (bivša šola), gradbena dela so že zaključena, čaka jih še zunanja ureditev in opremljanje prostorov, v katere se bo preselila občinska uprava, in postavitev stalne zbirke Toneta Pavčka, denar za oboje bodo sicer zagotovili sami. V teku so hidravlične izboljšave vodovodne infrastrukture, ki se morajo zaključiti do sredine leta 2026, prihodnje leto se bo začelo celovito urejati ekonomsko-poslovno cono Dolenja vas, prav tako tudi nadgradnja čistilne naprave Mirna Peč.

Med večjimi naložbami, ki jih bodo financirali zgolj iz občinskega proračuna, pa je obnova ceste Mirna Peč - Malenska vas – Goriška vas, ki se naj bi izvajala v letih od 2024 do 2028.

M. Ž.