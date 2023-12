FOTO: Pri Biču se je prevračal in pristal na kolesih; sunki vetra razkrivali strehe

1.12.2023 | 18:50

Fotografiji posledic nesreče pri Biču (Foto: PGD Trebnje)

Foto: FB PKD

Dopoldne ob 9.24 je na avtocesti za izvozom Bič, smer Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevračalo in obstalo na kolesih. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, dokončno pogasili začetni požar na vozilu, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so oskrbeli ponesrečenega voznika in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavci DARS so počistili cestišče in poskrbeli za ustrezno prometno signalizacijo.

Ranjen motorist

Ob 8.55 sta na cesti Leskovcu pri Krškem trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci NMP KK so motorista oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Iztekalo kurilno olje v kurilnici

Ob 7.38 je v Šmihelu v Novem mestu iztekalo kurilno olje v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so odkrili vzrok iztekanja, razlito olje počistili, ugasnili kurilno napravo in lastnikom svetovali servis.

Reševali mačka

Ob 8.41 so na Trubarjevi cesti v Šentjerneju gasilci PGD Šentjernej iz prezračevalnega sistema v poslovnem objektu rešili mačka.

Močan veter

Uprava za zaščito in reševanje na spletni strani med drugim poroča o intervencijah zaradi močnega vetra tudi na območju Kočevja, Ribnice, Kostela in Dobrepolja. Na Ljubljanski cesti v Kočevju je veter denimo že dopoldne odkril del strehe na bencinskem servisu.

Kot je povedal prognostik Blaž Šter z Agencije za okolje, je nad naše kraje začel dotekati toplejši zrak. Ob tem bo pihal zmeren do močan veter južnih smeri. Danes zvečer in ponoči lahko na območju med Notranjsko in Dolenjsko ter v delu Osrednje Slovenije sunki južnega vetra presežejo 70 kilometrov na uro.

Veter se bo spuščal, kar pomeni, da bo sunkovit in da bo sušil padavine, tako da se lahko večji del Slovenije nadeja suhe noči, obenem pa bomo imeli obilne padavine na severozahodu, je pojasnil Šter. Na severozahodu bo do jutri zjutraj padlo od 150 do 200, krajevno lahko tudi nad 200 milimetrov padavin.

