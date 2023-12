Na kmetiji v Venišah odvzete krave žive in razseljene po državi, kmet najel odvetnika Matoza

Živali so naložili na vozila in jih odpeljali. (Foto: arhiv DL; T. M.)

Rudi Možgan je najel odvetniško pisarno Matoz. (Foto: arhiv DL; M. L.)

Inšpektorica Danuša Štiglic (Foto: arhiv DL; M. L.)

Ljubljana/Veniše - Rudiju Možganu iz Veniš pri Leskovcu pri Krškem odvzeto govedo so premestili na štiri lokacije po državi, nobenega niso usmrtili ali oddali v zakol, so povedali v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Medtem je pravni zastopnik kmetije na kmetijsko ministrstvo vložil pritožbo zoper odločbo uprave.

"Lokacije so na območju savinjske in jugovzhodne regije. Zaradi interesov postopka, ki je v teku, konkretnejših podatkov ne moremo razkriti," so zapisali v upravi in dodali, da so na vseh izvedli uradni nadzor glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z dobrobitjo živali in zagotavljanja ustrezne veterinarske oskrbe. Glede postopka drugega niso razkrili, ker, kot so poudarili, upravnoinšpekcijski postopek še poteka.

Pritožba

Medtem je odvetniška pisarna Matoz, ki v primeru odvzema krav zastopa kmeta iz okolice Krškega, na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložila pritožbo zoper odločbo uprave, piše 24ur.com. Inšpekcijskemu organu zaradi številnih kršitev različnih zakonov predlaga, da odločbo odpravi kot nezakonito. Poseg v pravice kmeta je bil po njihovem mnenju prestrog, pa tudi v nasprotju z dejanskim stanjem na terenu.

Odvzem 24 glav goveda se je zgodil sredi novembra. Nekateri so to povezovali z uveljavitvijo novele zakona o zaščiti živali, ki je med drugim uzakonila prehodne hleve za začasno ali trajno odvzete rejne živali, a v upravi so povezavo zanikali, saj da možnost trajnega odvzema živali velja že 10 let. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je začela izredno preverbo odvzema, pravilnost postopka ima pod drobnogledom tudi upravna inšpekcija.

Kot smo poročali v tiskanem Dolenjskem listu, nam je Rudi Možgan povedal, da so jim živino odpeljali, ne da bi jih prej opozorili, da kaj delajo narobe. »Po živino so prišli v torek zjutraj. Dan pred tem sta po naši kmetiji hodili dve ženski, so nam povedali, tisti, ki so ju videli. Lahko da je ta obisk povezan s tem, da so nam naslednji dan odpeljali živino. Če sta prišli k nam, zakaj nista potrkali na vrata in povedali, da sta tu in zakaj sta tu? Inšpektorica bi me morala opozoriti, če je bilo kaj narobe,« pravi Rudi Možgan.

Njegov sin Timotej je povedal, da je bil tisto jutro na vrtu in da je bil zelo presenečen, ko so prišli s tovornjaki. »Spraševal sem inšpektorico Danušo Štiglic, za kaj gre. Rekla je, da bomo vse izvedeli naknadno. Vprašal sem, ali ima delovni nalog, dovoljenja za to, da ti ljudje hodijo po naši zemlji, na kateri podlagi bodo odpeljali našo živino. Rekla je, da ima vso pravico izdati ustno odločbo. To je bil nikakršen odnos za takšno osebo na takšnem položaju. Živino so s trakom nagnali v kot pašnika. Podrli so ograjo in živali naganjali na tovornjak. Živina se je obračala domov. Dve so mirno dobili na tovornjak, potem so uporabili vrvi in živali vlekli. Na zapisniku piše, da je določila odvzem govedi in osla. Mi osla nikoli nismo imeli, na posestvu se ni nahajal niti ga ni vzela,« pravi Timotej.

