Prebil zaščitno ograjo in obstal na brežini

1.12.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 23.10 je na Otoški cesti v Novem mestu voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča, prebil zaščitno ograjo in obstal na brežini. V nesreči poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem, odklopili nizkonapetostno baterijo na vozilu, ga dvignili na cesto, razsvetljevali kraj nesreče in očistili cestišče.

Dimniški požar

Ob 9.06 so v naselju Male Vodenice, občina Kostanjevica na Krki, v dimniški tuljavi stanovanjske hiše gorele saje. Posredovali so gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa, ki so zaprli dovod zraka na krušni peči, nadzirali izgorevanje in dimnik in okolico v celoti pregledali s termovizijsko kamero.

Gorelo pod kabino

Ob 8.16 je na cesti Kočevje - Ribnica, pri naselju Stara Cerkev, pod kabino gorelo tovorno vozilo. Pred prihodom gasilcev je voznik delno pogasil požar. Gasilci PGD Kočevje in PGD Stara Cerkev so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, pregledali vozilo ter nevtralizirali razlite tekočine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. STRMICA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI – GRČEVJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL, izvod 1. SUHOR- PRENAPETOSTNI ODVODNIKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP bazen Sevnica, nizkonapetostno omrežje – Črpališče med 8:30 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Sedlarjevo med 8:00 in 14:00 uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Šentlenart vas, Gornji Šenlenart in Brežice Vrbina hlevi med 10:00 in 11:30 uro.

M. K.