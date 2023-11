Dvorana in garažna hiša - ju bo Sevnica dočakala?

30.11.2023 | 10:45

10. redna seja občinskega sveta (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Najstarejši sevniški občinski svetnik Božidar Groboljšek (SLS) je na 10. redni seji sprožil pobudo, da v Sevnici ne bi razmišljali zgolj o garažni hiši, ki jo mesto vse bolj potrebuje, in da prostoru nasproti OŠ Sava Kladnika, kjer je bila že pred desetletji predvidena kulturna dvorana, ne bi spremenili namembnosti, temveč bi na tej lokaciji zgradili kulturno dvorano z garažno hišo.

Takšno rešitev je predvidela že mlada arhitektka Tina Hočevar iz Krmelja in jo zasnovala v svojem diplomskem delu, ki ga je tedaj predstavila širši javnosti na sevniškem gradu. A ker se pri denarju največkrat vse začne in tudi konča, je usahnila tudi ta želja Sevničanov, sploh ko je propadel referendum za uvedbo samoprispevka za večnamensko dvorano in plavalni bazen v Sevnici.

»Sevnica potrebuje oboje, v enem sklopu, enem projektu, kulturni dom in garažno hišo. Do tega cilja bi morda lahko prišli z javno-zasebnim partnerstvom. Lepše proslave, kot je bila ob letošnjem občinskem prazniku, še ni bilo. Toda okolje … Občina z okoli 17.000 prebivalci in mesto to potrebujeta in si zaslužita. Kulturni dom je nuja,« se je zavzel Groboljšek in opozoril, da okolje v športnem domu ni najprimernejše za take slovesnosti, kulturna dvorana v gasilskem domu pa je lična, toda premajhna in brez dvigala za gibalno ovirane. Na to je opozorila na isti seji tudi občinska svetnica Brigita Karlovšek (SDS), že prej pa tudi Sašo Jejčič, vodja U3 Sevnica, ob jubileju univerze za tretje življenjsko obdobje. Veliko ljudi je zdaj prikrajšanih za kulturne in druge prireditve.

