V Črnomlju ponoči zgorel avto; nesreča na Gorjancih; potres brez posledic

29.11.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.50 sta na cesti Metlika-Novo mesto v bližini naselja Hrast pri Jugorju trčili osebni vozili. Eno se je prevrnilo in obstalo na boku. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za odstranitev posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

V Črnomlju zgorel avto

Ponoči ob 0.49 je v Ulici heroja Jožeta Mihelčiča v Črnomlju gorelo parkirano osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili in pregledali okolico. Vozilo je uničeno.

Sinočnji potres brez posledic

Sinočnji potres, ki je vznemiril (predvsem) Posavce, po prvih podatkih ni povzročil materialne škode in ni nihče poškodovan. Jedrska elektrarna Krško pa je narejena tako, da bi, kot pravijo strokovnjaki, brez posledic zdržala tudi močan potres z magnitudo 7 ali 8. Sinočnji je imel magnitudo 2,7.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI SEMIČU;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN, izvod 6. TRGOVINA;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6. MARKLJEVA UL.;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE, izvod 3. PROTI STARIM ŽAGAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 8.00 do 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABERNIK 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS, izvod 4. VRHOVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPPavla vas, nizkonapetostno omrežje – Velike njive, med 9.00 in 12.00; TPMirna, nizkonapetostno omrežje – Stara vas, pa med 8.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Sevnica ribnik, nizkonapetostno omrežje – Popelar – Repar med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Ivandol, nizkonapetostno omrežje – Kobile pa med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.

