Vrtec Krkine Lučke: Razpis v dveh mesecih

28.11.2023 | 09:45

Straška dolina (Foto: arhiv DL)

Straža - O novem 12-oddelčnem vrtcu Krkine lučke, ki bo pod eno streho združil vse otroke, se v straški občini pogovarjajo že od leta 2018. Za njegovo gradnjo so se oktobra tistega leta svetniki odločili tik pred lokalnimi volitvami. Občina je gradbeno dovoljenje za vrtec po zapletih s pridobitvijo potrebnih zemljišč dobila v začetku oktobra letos, in sicer na podlagi pogodb o ustanovitvi stavbne pravice za dobo petih let, ki so jo podpisali solastniki parcele, na kateri bodo gradili vrtec. S tem je občina dobila pravico graditi.

Na podlagi pogodb o ustanovitvi stavbne pravice dobili gradbeno dovoljenje – Parcelacija zemljišča že poteka, temu bodo sledili odkupi ali menjave solastniških deležev

M. Žnidaršič