FOTO: Letni koncert z obletnico

27.11.2023 | 12:50

Folkorna skupina je povabila v goste tudi podmladek.

Katja Pinterič

Od višine se jim ni zvrtelo.

Zdravko Dušič z ženo Zdenko (Foto: M. L.)

Artiče - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče je z letnim koncertom v krajevnem Prosvetnem domu zaznamovala 55 let delovanja.

Nastopili so odrasla in otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, otroška folklorna skupina Osnovne šole Artiče in Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc iz Ljubljane.

Kot je povedala predsednica Folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče Katja Pinterič, so si koncert zamislili kot dogodek brez govorjenja napovedovalca. »Osrednje točke smo napovedali s silhuetami na projekcijah,« je povedala. Silhuete so posneli v naprej, Silhuete je bil tudi naslov celotne prireditve. Vsaka projekcija je napovedovala ples, ki prihaja, in so ga zato prikazali z največjimi značilnostmi napovedanega spleta.

»Začetek prireditve je bil posvečen Mirku Ramovšu, strokovnjaku za folkloro, ki je za nas sestavil prvo koreografijo Po jurjevem. Njemu v čast smo to zaplesali danes, ker je maja letos umrl,« je povedala Katja Pinterič.

Plesalci Folklorne skupina Tine Rožanc so se predstavili v dveh točkah sporeda, artiški otroški skupini sta imeli vsaka po eno točko.

Obiskovalci so napolnili dvorano in so s ploskanjem in živahnimi odzivi nagradili nastopajoče.

Prireditve se je udeležil tudi nekdanji dolgoletni umetniški vodja Folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče Zdravko Dušič. »Fantastični so občutki, ko vidiš tolikšno število plesalk in plesalcev vseh generacij: od otroških, ki so nujne za obstanek folklore v manjšem kraju, pa vse generacije naprej. Tudi tisti, ki so že pred petnajstimi leti bili nosilci folklorne skupine, še vedno plešejo,« je rekel Zdravko Dušič.

M. L.

Galerija