Poskus ropa - prerival se je z natakarico, a so ga pridržali

27.11.2023 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V nedeljo, nekaj pred 18. uro, je v lokal v Ivančni Gorici vstopil moški, ki je izkoristil odsotnost natakarice in želel ukrasti blagajno, so danes sporočili s PU Ljubljana. Pri tem ga je natakarica zalotila, zato se je z njo začel prerivati in nato s kraja zbežal. Za njim je stekla druga oseba, ki ga je v bližini zadržala do prihoda policistov.

Osumljencu je bila zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja nudena zdravniška pomoč. Policisti pa bodo zoper njega na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja ropa, še dodajajo na PU.

M. K.