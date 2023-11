Za Turčijo bo pretekel 80 maratonov

27.11.2023 | 12:00

Maratonec Claude Cazes (na levi) v družbi Domna Zorka v Družinski vasi, preden se je spet podal na pot.

Družinska vas - Pred kratkim je skozi Slovenijo tekel ultramaratonec iz Francije Claude Cazes, ki se je odločil z več kot 3.500 kilometrov dolgo tekaško avanturo pomagati žrtvam potresa, ki je februarja prizadel Turčijo.

Pred dnevi se je ustavil in prenočil v Penzionu Domen v Družinski vasi, kjer so bili navdušeni nad zanimivim obiskovalcem, ki mu pravijo kar francoski Forrest Gump. Naslednji dan pa je že stekel naprej, saj ga čaka še dolga pot.

Claude si je namreč zadal neverjeten cilj, ki ga bo, kot kaže, tudi uresničil. Iz Francije je namenjen v Turčijo, kar pomeni, da vsak dan preteče 42 kilometrov, torej en maraton. Skupaj bo premagal 80 maratonov! Do Dolenjske jih je iz francoskega Montpelliera skozi Italijo zmogel že 29, zdaj pa teče naprej skozi Hrvaško, Srbijo in Bolgarijo vse do Turčije, kamor naj bi prišel do novega leta.

Kot je povedal Domen Zorko iz Penziona Domen, teče brez spremstva, z majhno opasno torbico, v kateri ima rezervno majico, dve steklenički vode, pončo za dež, dokumente in seveda polnilnik za telefon, saj svojim sledilcem na družbenih omrežjih sproti objavlja svoje dogodivščine. Z objavami tudi zbira sredstva za Turčijo. Za zdaj kljub bolečinam in utrujenosti pot poteka brez težav.

Bo Claude Cazes prihodnje leto tekel za Slovenijo?

»Claude teče po bližnjicah, stezicah, skozi gozdove in čez travnike, kakor ga vodi GPS, in to vsak dan, ne glede na jutranji mraz, dež in veter, ki ga spremljajo v teh jesenskih dneh, saj pravi, da tudi tisti, ki so ostali brez strehe nad glavo, nimajo prostih dni in se morajo prebijati iz dneva v dan,« o zanimivem obiskovalcu pove Zorko.

Prihodnje leto po Sloveniji?

Dobrodelni vplivnež ima za sabo že nekaj dobrodelnih podvigov. Pred leti je pretekel šest tisoč kilometrov ob celotnem toku reke Nil in zbiral zdravila za otroke, v teku po Franciji pa je opozarjal na problematiko raka dojk. Doživel je marsikaj: v Sudanu so ga napadli z mačetami in oropali, v Egiptu ga je ugrabila policija, misleč, da je vohun.

Nad Slovenijo je bil tako navdušen, da bo njegov naslednji projekt namenjen slovenskim otrokom, ki potrebujejo pomoč. Bralci Dolenjskega lista ga lahko spremljate in podprete njegove projekte v živo na Instagramu in Facebooku pod ključnikom #ClaudeCazes.

L. Markelj