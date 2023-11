FOTO: Pri OŠ Sava Kladnika prenovljene športne površine

26.11.2023 | 11:00

Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Sevnica

Sevnica - Pri Osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici so v tem tednu uradno odprli prenovljene športne površine. Celotna naložba je terjala nekaj manj kot 680.000 evrov. Sredstva zanjo sta prispevala domača občina ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Omenjena infrastruktura bo ob popoldnevih na voljo tudi rekreativcem.

Po občinskih podatkih so tribune med omenjeno prenovo prestavili na severno stran igrišča. Zaradi plazenja zemljine na območju tribun pa so po dodatnem projektiranju zgradili oporni zid.

Na igrišču so odstranili staro asfaltno preplastitev in jo nadomestili s tartanskimi oblogami. Okrog igrišč, ki so namenjena skupinskim športom z žogo, so speljali 160-metrsko atletsko stezo in jo obložili s tartanom. Ob atletski stezi so uredili površini za skok v daljino in met krogle.

Prenovljene športne površine so v prvi vrsti namenili športni vzgoji otrok v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti, ob popoldnevih pa jih lahko uporabljajo tudi preostali občani.

Za omenjeno prenovljeno infrastrukturo so že dobili uporabno dovoljenje, so še zapisali na sevniški občini.

Sevniško Osnovno šolo Sava Kladnika sicer zadnje šolsko leto obiskuje nekaj manj kot 700 šolarjev.

M. K.

Galerija