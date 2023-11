Šentlovrenc se ponaša z novo plezalno steno; bela smer posvečena Anžetu

25.11.2023 | 19:30

Dogodek so popestrile trebanjske mažorete.

Plezalci Športnega društva Šentlovrenc so veseli nove pridobitve.

Predsednik sveta Fundacije za šport Branko Zorman

Šentlovrenc - V Šentlovrencu je bilo danes slovesno, saj so namenu predali zunanjo plezalno steno, ki v višino meri 12 m, v širino pa 10 m. »To je za nas izredna pridobitev. Pred tremi leti je padla ideja, vesel sem, da smo jo letos uresničili. Do zdaj smo vadili na plezalni steni v kulturnem domu, ki je visoka le 5,8 m. Pogoji tam niso najboljši, a smo s tekmovanj Vzhodne lige domov prinesli že več medalj. S to zunanjo steno imamo veliko boljše pogoje za treninge. Plezanje je olimpijski šport, morda bo kateremu od naših tekmovalcev kdaj uspelo nastopiti na olimpijskih igrah,« je optimističen predsednik Športnega društva Šentlovrenc Gregor Kovačič.

Društvo je sestavljeno iz več selekcij: košarke, badmintona, telovadbe in plezanja. Plezalno steno v tukajšnjem kulturnem domu so postavili leta 2006, najprej so imeli le eno skupino otrok, z leti pa se je zanimanje za plezanje povečevalo. Danes pod okriljem usposobljenih vaditeljev športnega plezanja vadi že več kot 80 otrok, ki se učijo pravilnih tehnik plezanja. Imajo dve rekreativni in eno tekmovalno skupino, člani katere dosegajo zavidljive rezultate.

Na zunanji steni, ki stoji ob igrišču, je trenutno postavljenih 33 plezalnih smeri. Lahko jih bodo spreminjali, a kot je poudaril Kovačič, bo ena smer ostala nespremenjena. »Belo smer smo posvetili Anžetu, ki je mnogo prehitro preminil. Bil je naš plezalec, bil je dobrovoljček, vsi smo ga imeli radi. Ta smer bo ostala nespremenjena,« je pojasnil.

Občina je za naložbo odštela 187.000 evrov, od tega je 44.000 evrov prispevala Fundacija za šport. Županja Mateja Povhe je poudarila, da je šport pomemben del naše družbe in da je pomembno mlade spodbujati k športnemu udejstvovanju. »Na projekt plezalne stene v Šentlovrencu sem izjemno ponosna, saj gre za vzoren primer sodelovanja med pobudniki, Športnim društvom Šentlovrenc in Občino Trebnje. Prav vsi deležniki v projektu smo dali od sebe vse, da bi v najkrajšem času uspeli uresničiti projekt. Ponovno dokazujemo, da se lahko z odločno voljo, pridnimi rokami in številnimi prostovoljno opravljenimi urami, premikamo višje. Tokrat zares visoko,« je povedala županja, ki verjame, da bo nova plezalna stena tudi ponesla ime Šentlovrenca širše po Sloveniji.

Dogodka se je med drugim udeležil tudi predsednik sveta Fundacije za šport Branko Zorman, ki je dejal, da se zavedajo enakomernega razvoja športne infrastrukture po vsej državi. »Še toliko bolj pa je gradnja takšnih objektov pomembna izven urbanih središč, saj to omogoča, da se razvijajo novi športi, rojevajo novi športniki in športnice.«

Slovesnost so popestrile trebanjske mažorete, ki jih je spremljal občinski pihalni orkester, v programu pa so nastopili tudi učenci podružnične šole Šentlovrenc.

Besedilo in fotografije: R. N.

