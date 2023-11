V občini Sevnica končali večletni projekt izboljšave oskrbe z vodo

25.11.2023 | 12:30

Projekt so v tem tednu predstavili na sevniški Komunali. (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Sevnica)

Sevnica - V občini Sevnica so nedavno končali večletni projekt hidravličnih izboljšav oz. povezovanja vodovodnih sistemov v občini. Šlo je za obsežen, nekaj manj kot 4,3 milijona evrov vreden projekt. Iz kohezijskega sklada je bilo zanj namenjenih nekaj več kot 2,2 milijona evrov sofinanciranja, država pa je pristavila nekaj manj kot 400.000 evrov.

Razliko je pokrila sevniška občina. V sklopu projekta so zgradili povezovalno hrbtenico občinskega vodovodnega omrežja in tako zagotovili zanesljivo preskrbo s čisto pitno vodo na celotnem občinskem območju, so sporočili z Občine Sevnica.

Po njihovih pojasnilih so na obeh bregovih Save združili vodovodne sisteme v skupni dolžini nekaj več kot 21 kilometrov. Z izvedbo projekta so ob morebitnem pomanjkanju zadostnih količin vode za kraje na desnem bregu Save omogočili črpanje pitne vode iz vodovodnega sistema Sevnica.

Projekt je potekal na več odsekih. Nove cevovode so položili na vodovodu Nova Gora oz. na odseku Preska-Lukovec in na vodovodu Sevnica-Nova Gora oz. odseku Log-Orle. Tam so zgradili tudi novo prečrpavališče Log.

Zgradili so še povezavo med vodovodoma Šentjanž in Krmelj z novim prečrpavališčem in vodohranom v Šentjanžu. Uredili so povezave na vodovodu Zabukovje-Sevnica oz. odseku Metni Vrh-Drožanje, na vodovodu Sevnica-Breg-Loka ter na vodovodu Handija, ki je po novem povezan z vodovodnim sistemom Sevnica.

V sklepnem delu projekta so izvedli priključitve na novo povezani vodovodni sistem. Skupaj je nanj priključenih dodatnih 810 prebivalcev. Enovit vodovodni sistem je tako povezal več kot 11.000 prebivalcev občine Sevnica.

Novo povezani sistem bo zanesljivo in varno vodooskrbo omogočal v vseh letnih časih in tudi ob dolgotrajnejši suši, so še zapisali na sevniški občini.

Projekt hidravličnih izboljšav je sicer eden zadnjih obsežnih projektov, ki bo poskrbel za urejeno infrastrukturo na področju občinske vodooskrbe. Pomemben je tudi zaradi varovanja vodnih virov in ohranjanja poselitve na podeželju, je ob podpisu gradbene pogodbe leta 2021 ocenil sevniški župan Srečko Ocvirk.

STA; M. K.

