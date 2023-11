Višje nadomestilo stavbnega zemljišča - Bodo zdaj oživili poslovno cono?

25.11.2023 | 15:00

Zoran Leko (na desni) je nagovoril svetnike, na levi Janja Ravnikar, spredaj Bogdan Krašna. (Foto: L. M.)

Škocjan - Po posodobitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki velja iz leta 2018, so se v občini Škocjan med zavezanci za plačilo po novem znašli tudi lastniki zidanic, vinskih kleti in drugih objektov, ki jih je dovoljeno graditi na vinogradniških območjih. Spremembe odloka pa prinašajo tudi podražitve za nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjsko in poslovno gradnjo, zato je bila razprava svetnikov na zadnji občinski seji dolga in burna.

Škocjanski svetniki za 17 odstotkov podražili plačilo NUSZ za nepozidana zemljišča za stanovanjsko pozidavo ter za 25 odstotkov za poslovno rabo – Cono bi radi širili čez cesto – Skeptični v Listi za gospodarski razvoj – Gre za špekulacije?

