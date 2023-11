Nova podoba bencinskih servisov na Dolenjskem – kaj se je spremenilo?

21.11.2023 | 09:00

Skupina MOL je konec junija postala lastnica bencinskih servisov OMV po Sloveniji, zdaj pa ti bencinski servisi, s katerimi upravlja podjetje MOL & INA (nekdanji OMV Slovenija) spreminjajo svojo zunanjo podobo. To pomeni, da bo blagovna znamka OMV počasi izginjala, nadomestili pa jo bosta blagovni znamki Skupine MOL – torej MOL in INA. Projekt bo trajal predvidoma do konca aprila 2024, na Dolenjskem pa so spremembe že vidne.

Kaj je drugače?

Bistvene spremembe so že vidne na bencinskem servisu v Novem mestu na Ljubljanski in v Senovem, kjer sta strankam na voljo servisa v podobi blagovne znamke MOL. Prav tako ima novo podobo tudi bencinski servis Novo mesto Levičnikova, ki je v podobi blagovne znamke INA. Sprememba videza bencinskega servisa je prinesla tudi spremembo goriva, ki je na voljo na servisu. Stranke lahko sedaj točijo gorivo vrhunske kakovosti EVO, ki je med kupci v Sloveniji zelo cenjeno. Pomembno je, da so produkti in storitve, ki jih ponujajo MOL in INA bencinski servisi v Sloveniji popolnoma enaki, odlikuje jih torej vrhunska kvaliteta.

V novembru in decembru bodo svojo zunanjo podobo spremenili še bencinski servisi Trebnje, Smednik, Brežice in Obrežje Jug, ki bodo po novem v podobi blagovne znamke MOL.

Na vseh navedenih bencinskih servisih je, kljub spremembi zunanje podobe, v uporabi program zvestobe Smile&Drive, saj se prehod na program zvestobe MOL Move načrtuje od novega leta naprej.

MOL in INA servisi po Sloveniji – dve blagovni znamki, ista vrhunska kakovost

Bencinski servisi nekdanjega OMV zunanjo podobo spreminjajo postopoma, servis po servis. Podoba se po Sloveniji spreminja v blagovni znamki MOL in INA, pomembno pa je, da so vsi produkti, tudi gorivo, na obeh servisih enaki in iste vrhunske kakovosti.

Mesečni načrt je strankam na voljo na spletni strani MOL-a, kjer so na voljo vse aktualne informacije, povezane s spremembami, ki sledijo spremembi zunanje podobe. Če povzamemo ključne - po zaključku prenove zunanje podobe je strankam na bencinskem servisu na voljo:

- vrhunsko EVO gorivo,

- poenoten prodajni program z ostalimi bencinskimi servisi MOL v Sloveniji v trgovini. To pomeni, da bodo strankam na voljo vrhunski produkti za nego vozil ter drugi izdelki in storitve, ki so med strankami priljubljeni.

- ne glede na zunanjo podobo bencinskega servisa – blagovna znamka MOL ali INA – je ponudba enaka na vseh teh bencinskih servisih.

Kljub bistvenim spremembam bodo stranke lahko na bencinskem servisu v mreži MOL & INA (nekdanji OMV), torej tudi na servisih v Novem mestu, Senovem, Trebnjem, Smedniku, Brežicah, Obrežju Jug in Novo mesto še uporabljale program zvestobe Smile & Drive, saj je postopen prehod na enoten informacijski sistem in s tem na program zvestobe MOL Move načrtovan od novega leta naprej. Tudi ta prehod bo potekal postopoma – bencinski servis po bencinski servis. Stranke lahko tudi te informacije dobijo na spletni strani MOL-a.

Dokazano vrhunska EVO goriva na vse več servisih po Sloveniji

MOL v Sloveniji je del Skupine MOL in na slovenskem trgu prisoten od leta 1996. Visokokakovostna EVO goriva so dostopna na vse več bencinskih servisih po Sloveniji, do konca leta tudi na tistih, ki bodo zunanjo podobo v blagovno znamko MOL ali INA spremenili šele v letu 2024, na Dolenjskem sta takšna v Črnomlju in v Krškem.

Tudi na bencinskih servisih, ki v letu 2023 še ne bodo spremenili svoje zunanje podobe, bo na voljo vrhunsko EVO gorivo, ki je med strankami zaradi svoje kakovosti zelo cenjeno.

Ključna prednost vseh EVO goriv je vsebnost MOL EVOTECH formule, ki je sposobna zaznati prah in obloge, ki se nabirajo v motorjih. Zaradi delovanja te formule so:

- motorji čisti,

- njihova življenjska doba daljša,

- njihovo delovanje pa optimalno.

Zraven standardnih goriv so na bencinskih servisih MOL in INA v Sloveniji na voljo tudi premium goriva, poimenovana EVO Plus. Ta vsebujejo še več EVOTECH formule, kar pomeni še boljši učinek na motorje. To je še posebej pomembno v prihajajočih zimskih razmerah, saj na primer EVO Diesel Plus omogoča zanesljiv zagon motorja tudi v ekstremnih razmerah do -40 stopinj Celzija. Premium goriva dokazano zagotavljajo tudi manjšo porabo goriva, posledično pa tudi manj za okolje škodljivih emisij. Potrditev vrhunske kakovosti je prejem prestižnega naziva Izbran produkt leta, ki je bil v letošnjem letu podeljen prav premium gorivom EVO Plus.

