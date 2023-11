Hode priznal krivdo za poskus uboja brata, skupno dobil sedem let zapora

20.11.2023 | 15:10

Adrej Hode ob današnjem prihodu na krško okrožno sodišče. (Foto: M. Ž.)

Krško - Andrej Hode z Rateža pri Novem mestu je danes v predobravnavnem naroku na krškem okrožnem sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal poskus uboja brata Ernesta 1. januarja letos. Sodišče mu je po sporazumu, s katerim so se dogovorili tudi za višino kazni, izreklo skupno kazen sedem let zapora, v katero se všteje tudi čas pripora, v katerem je že od prijetja.

Tožilstvo je Hodetu očitalo, da je 1. januarja okoli 2. ure na hodniku v pritličju hiše, potem ko je že 31. januarja dopoldne in popoldne svojemu bratu preko SMS sporočil grozil, da ga bo zaklal, med verbalnim prepirom, ki je preraslo v medsebojno prerivanje, z nožem napadel in zabodel brata med ključnico in vratom, ga porezal po levi in desni roki ter desnem stopalu in gležnju. Njegove poškodbe so bile tako hude, da bi zagotovo umrl na kraju, če zdravniška pomoč ne bi pravočasno prispela.

Predobravnavni narok bi sicer moral biti že proti koncu avgusta, vendar ga takrat sodišče ni izpeljalo, saj sta tako tožilstvo kot obramba zaprosila za nov narok, saj so ugotovili, da obstaja realna možnost, da sklenejo dogovor o priznanju krivde. To se je tudi zgodilo tik pred današnjim narokom. Po sklenjenem sporazumu je tožilec Bogdan Matjašič predlagal, da se Hodetu za poskus uboja izreče kazen šest let zapora, hkrati naj se mu prekliče pogojna obsodba, s katero je bil novembra lani na novomeškem okrajnem sodišču zaradi groženj in zalezovanja pogojno obsojen na leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let, ter mu izreče enotno kazen sedem let zapora. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je ocenila, da je sporazum sklenjen v skladu z zakonom, zato ga je sprejela in izrekla predlagano kazen.

Hode bo do pravnomočnosti sodbe ostal v priporu, saj je sodišče sledilo predlogu tožilca, naj mu zaradi ponovitvene nevarnosti tega ne odpravi. Matjašič je menil, da se razlogi za pripor v ničemer niso spremenili in da obstaja resna neravnost, da lahko pride do ponovitve dejanja oz. da bi obtoženi lahko dejanje dokončal, če bi bil izpuščen na prostost.

Oškodovanca, Hodetovega brata Ernesta, ki je vložil premoženjsko pravni zahtevek v višini nekaj več kot 35.000 evrov, je sodnica napotila na pravdo. To je v svojih zaključnih besedah predlagal tudi Hodetov zagovornik Matjaž Medle, ki je nasprotoval tudi podaljšanju pripora.

M. Ž.